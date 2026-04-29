Váratlan fordulat: Oroszország oldhatja meg Donald Trump egyik legnagyobb problémáját

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) tárgyalásokat kezdett Oroszországgal arról, hogy Moszkva vegye át Irán dúsított uránkészletét – írja a TASZSZ hírügynökség.

A tárgyalások tényéről a NAÜ igazgatója, Rafael Grossi beszélt. Konkrétumokat nem árult el a dialógus jelenlegi állásáról, csak annyit mondott, hogy ez egy „komplex folyamat,” melyhez „politikai jóváhagyás szükséges.”

Fontos, hogy ez az anyag elhagyja Iránt”

– mondta Grossi.

A TASZSZ idézi Rouhollah Modabber iráni politológust is, aki azt mondta az orosz lapnak: a dúsított uránkészlet átadása Moszkvának

remek megoldás lenne az amerikai-iráni konfliktus rendezésére és fenntartható békeszerződéshez vezetne.





Címlapkép forrása: IIPA via Getty Images