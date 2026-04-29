Videón a pusztítás: lecsapott az ukrán hírszerzés, a földön semmisültek meg Oroszország harci gépei

Ukrán drónegységek mértek csapást orosz helikopterekre a voronyezsi régióban, mintegy 150 kilométerre a frontvonaltól. A támadás során RAM-2 típusú csapásmérő drónokat vetettek be orosz Mi-28-as és Mi-17-es helikopterek ellen.

A célpont egy előretolt, ideiglenes helikopterbázis volt, legalábbis a videón valami ilyesmi látszik. ahol egyidejűleg több forgószárnyas gép is tartózkodott. Az ukrán jelentések szerint a támadás pillanatában éppen üzemanyag-feltöltés és karbantartás zajlott.

A műveletet a 429. "Ahillesz" ezred és a 43. tüzérdandár drónegységei hajtották végre, az SZBU Alfa különleges műveleti egységével együttműködve.

Ukrainian drone units struck Russian Mi-28 and Mi-17 helicopters deep in Voronezh region, ~150 km from the frontline, with RAM-2 loitering munitions. A forward helicopter staging site with multiple aircraft undergoing refueling and maintenance was targeted by Ukrainian drones.… https://t.co/E3tJTIwAds pic.twitter.com/1uewkZmhoi https://t.co/E3tJTIwAds — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) April 29, 2026

A felvételen jól látható: mind az Mi-28-as, mind az Mi-17-es súlyos károkat szenved.

