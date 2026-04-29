Visszadobta Trump a békeajánlatot - Más eszközhöz nyúl az elnök, a katonai műveletek is asztalon vannak
Elutasította Donald Trump amerikai elnök Irán békeajánlatát és inkább a perzsa állam elleni blokád fenntartását részesíti előnyben, miközben katonai műveleteket is tervez - jelentette az Axios.

Trump interjút adott a lapnak, melyben kifejtette: a jelenleg fönnálló, iráni kikötőkkel szembeni blokádot "valamivel hatékonyabbnak" tartja a bombázásnál.

Trump az interjúban kifejtette, hogy

Úgy fuldokolnak, mint a leszúrt disznó. És ez még rosszabb lesz nekik. Nem szerezhetnek atomfegyvert"

- fogalmazott az elnök.

Hozzátette, hogy az iráni olajraktárak és vezetékek "csordultig teltek", mivel az ország a tengeri zárlat miatt nem tudja exportálni a kőolajat.

Az elnök a lap szerint egyelőre elutasította Irán békeajánlatát, akik megnyitnák a Hormuzi-szorost, viszont későbbre halasztanák a nukleáris képességeikről szóló tárgyalásokat.

Az Axios szerint az elnök nem zárt ki egy esetleges katonai beavatkozást sem, amennyiben Irán továbbra sem hajlandó engedményeket tenni. A konkrét hadműveleti tervekről Trump nem kívánt nyilatkozni a mintegy tizenöt perces telefoninterjúban.

Az Axios korábbi értesülései szerint

az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) kidolgozott egy tervet egy Irán elleni "rövid és erőteljes" csapássorozatra.

A katonai csapások valószínűleg infrastrukturális célpontokat is érintenének. Ezt követően Washington arra kényszerítené a rezsimet, hogy nagyobb rugalmassággal térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. A források szerint Trump kedd estig nem adott parancsot semmilyen katonai műveletre.

Eközben iráni részről is reagáltak az eseményekre. Az angol nyelvű állami médiában, a Press TV-ben egy magas rangú biztonsági forrás arra figyelmeztetett, hogy az amerikai blokádra "hamarosan gyakorlati és példátlan lépésekkel" válaszolnak. Az illetékes szerint az iráni fegyveres erők a diplomácia érdekében eddig önmérsékletet tanúsítottak. Ugyanakkor hangsúlyozta: "a türelemnek is vannak határai, és megtorló válaszra lesz szükség", ha a blokád tovább folytatódik.

A hírre a Brent olaj meredeken emelkedni kezdett, visszaugrott az árfolyam 119 dollár / hordó köré.

