Átlát az oroszok trükkjén az ukrán elnök? - Kiderült, mi állhat a gyanús lépés hátterében
MTI
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította képviselőit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai elnök stábjával, és tisztázzák a május 9-re vonatkozó orosz tűzszüneti javaslat részleteit, amelyet Vlagyimir Putyin orosz államfő fogalmazott meg a Donald Trumppal nemrégiben folytatott telefonbeszélgetése során - derül ki Zelenszkij csütörtöki Telegram-üzenetéből.

Megvizsgáljuk, hogy pontosan miről van szó: néhány órányi biztonságról a moszkvai katonai parádé idején, vagy valami többről

- hangsúlyozta az ukrán elnök.

Kiemelte: Ukrajna a békét támogatja, és minden szükséges diplomáciai erőfeszítést megtesz a háború tényleges befejezése érdekében.

"Javaslatunk az, hogy hosszú távú tűzszünetet kössünk, garantáljuk az emberek biztonságát és a tartós békét" - fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy ennek érdekében "bármilyen méltó és hatékony formában" együttműködjön.

