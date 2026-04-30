Bejelentést tett Trump: pusztító károkat okoz a blokád, a szemünk láttára omlik össze az ellenséges állam

Senki nem tudja, hogy állnak a tárgyalások, csak én és néhány másik ember”

– mondta Trump a Fehér Házban.

Kifejtette:

a tárgyalásokat leginkább az akadályozza, hogy senki nem tudja, pontosan ki hozza most a döntéseket Iránban.

Állítása szerint Teheránban nagyon meg szeretnének állapodni Amerikával, mert a blokád hatalmas károkat okoz.

A gazdaságuk összeomlik. A blokád fantasztikus. A blokád ereje fantasztikus”

– idézi Trumpot a CNN.

Arra is kitért, hogy lehet, hogy folytatni fogja Irán támadását.

Nem tudom, lesz-e erre szükség. Lehet, hogy lesz”

– mondta.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain