Az orosz haderő elitjét immáron a drónkezelők alkotják, szakértelmükre a jövőben is nagy szükség lesz – mondta el Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke a leningrádi katonai körzet katonáinak.

Medvegyev egy kiképzőközpontban tartott beszédet a Szentpétervár központú műveleti körzet fegyvereseinek.

Azt mondta:

Azok, akik most drónokkal dolgoznak, a jövő katonai elitjének gerince. Az országunknak pedig szüksége van a katonai elitre.”

Megkérte az orosz drónkezelőket, hogy „vigyázzanak magukra,” mert családjuknak és hazájuknak szüksége van rájuk.

Az ukrán fronton most már az élőerő-veszteségek mintegy 70-80%-át drónok okozzák. Az anyagháborúvá alakult harcokban a hagyományos, gyalogsági fókuszú különleges műveleti egységeknek minimális szerep jut.

