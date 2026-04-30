Bejelentette az orosz vezető: új elit került a hadsereg élére - Most már ők Oroszország legjobbjai

Medvegyev egy kiképzőközpontban tartott beszédet a Szentpétervár központú műveleti körzet fegyvereseinek.
Azt mondta:
Azok, akik most drónokkal dolgoznak, a jövő katonai elitjének gerince. Az országunknak pedig szüksége van a katonai elitre.”
Megkérte az orosz drónkezelőket, hogy „vigyázzanak magukra,” mert családjuknak és hazájuknak szüksége van rájuk.
Az ukrán fronton most már az élőerő-veszteségek mintegy 70-80%-át drónok okozzák. Az anyagháborúvá alakult harcokban a hagyományos, gyalogsági fókuszú különleges műveleti egységeknek minimális szerep jut.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
