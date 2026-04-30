Bejelentette az orosz vezető: új elit került a hadsereg élére - Most már ők Oroszország legjobbjai
Az orosz haderő elitjét immáron a drónkezelők alkotják, szakértelmükre a jövőben is nagy szükség lesz – mondta el Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke a leningrádi katonai körzet katonáinak.

Medvegyev egy kiképzőközpontban tartott beszédet a Szentpétervár központú műveleti körzet fegyvereseinek.

Azt mondta:

Azok, akik most drónokkal dolgoznak, a jövő katonai elitjének gerince. Az országunknak pedig szüksége van a katonai elitre.”

Megkérte az orosz drónkezelőket, hogy „vigyázzanak magukra,” mert családjuknak és hazájuknak szüksége van rájuk.

A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Nyíltan elismerte Amerika: igaz a hír, Putyin végig segítette Irán háborúját

Meglépték: több ország is beállt Donald Trump mögé, övé lehet a világ legrangosabb békedíja

Az ukrán fronton most már az élőerő-veszteségek mintegy 70-80%-át drónok okozzák. Az anyagháborúvá alakult harcokban a hagyományos, gyalogsági fókuszú különleges műveleti egységeknek minimális szerep jut.

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
