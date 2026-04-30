  • Megjelenítés
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Irán legfőbb vezére pontról pontra szétszedte a béketervet - Trump minden követelésére nemet mondott
Globál

Portfolio
Kizárta nyilvános beszédében Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei azt, hogy eleget tegyenek Donald Trump amerikai elnök követelésének, aki a teheráni atomprogram és rakétaprogram felszámolását, korlátozását szeretné elérni.

Hámenei ajatollah beszédét az országos televízióban olvasták be, azt üzente az iráni népnek, hogy

Teherán „meg fogja védeni a nukleáris programját és rakétaképességeit”.

Arra is kitért, hogy nem fogják közösen irányítani a Hormuzi-szorost Amerikával, ahogy fogalmazott, szerinte

az amerikai hajók „kizárólag a tenger mélyére valók.”

Még több Globál

Súlyos erdőtűz pusztít Magyarország szomszédjában

A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Példátlan felháborodás söpört végig Ukrajnán: radikális változás jön a harcoló alakulatoknál

Irán pedig új korszakot nyit a régió történelmében – ezzel valószínűleg arra utalt, hogy vámolni akarják a Hormuzi-szoros hajóforgalmát.

Allah segedelmével és erejével a Perzsa öböl régiója csodás jövő elé néz, egy Amerika nélküli jövő elé, egy olyan jövő elé, amely a nép fejlődését, kényelmét és virágzását szolgálja”

– üzente Hámanei a nyilvánosságnak.

Amerika fő követelése Iránnal szemben a Hormuzi-szoros megnyitása, a rakétaprogram korlátozása és az atomprogram teljes leszerelése. Hámenei ezekre a követelésekre most nyilvánosan nemet mondott.

Kapcsolódó cikkünk

Eldurvult Trump és Merz vitája – Hamarosan parancsot kaphatnak a Németországban állomásozó amerikai katonák

Felrobbant az olajár Trump döntése után - Kilőtt a Brent árfolyama

Trump kimondta: hamarosan a teljes összeomlás vár Amerika ősi ellenségére

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Meglépte Amerika: megnyílt a hatalmas pénzcsap Ukrajna számára, kiderült, mitől függ a szállítás
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility