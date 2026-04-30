Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Irán legfőbb vezére pontról pontra szétszedte a béketervet - Trump minden követelésére nemet mondott

Kizárta nyilvános beszédében Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei azt, hogy eleget tegyenek Donald Trump amerikai elnök követelésének, aki a teheráni atomprogram és rakétaprogram felszámolását, korlátozását szeretné elérni.

Hámenei ajatollah beszédét az országos televízióban olvasták be, azt üzente az iráni népnek, hogy

Teherán „meg fogja védeni a nukleáris programját és rakétaképességeit”.

Arra is kitért, hogy nem fogják közösen irányítani a Hormuzi-szorost Amerikával, ahogy fogalmazott, szerinte

az amerikai hajók „kizárólag a tenger mélyére valók.”

Irán pedig új korszakot nyit a régió történelmében – ezzel valószínűleg arra utalt, hogy vámolni akarják a Hormuzi-szoros hajóforgalmát.

Allah segedelmével és erejével a Perzsa öböl régiója csodás jövő elé néz, egy Amerika nélküli jövő elé, egy olyan jövő elé, amely a nép fejlődését, kényelmét és virágzását szolgálja”

– üzente Hámanei a nyilvánosságnak.

Amerika fő követelése Iránnal szemben a Hormuzi-szoros megnyitása, a rakétaprogram korlátozása és az atomprogram teljes leszerelése. Hámenei ezekre a követelésekre most nyilvánosan nemet mondott.

