Beláthatatlan következményekre figyelmeztetett Merz: egyetlen lépéssel túszul ejtették az egész világot
Németország továbbra is az erős NATO-ra és a megbízható transzatlanti kapcsolatokra összpontosít – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a nyugat-németországi Münster katonai támaszpontján csütörtökön, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök belengette a Németországban állomásozó amerikai csapatok egy részének kivonását.

Ezekben a vészterhes időkben világos úton haladunk, a NATO és a megbízható transzatlanti kapcsolatok útján. Mint tudják, ez utóbbit kifejezetten a szívünkön viseljük mindannyian, én különösen

– szögezte le a kancellár újságíróknak, alig néhány órával azt követően, hogy Trump bejelentette, fontolóra veszi a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését.

Merz közölte: Németországnak meg kell felelnie a katonai téren vállalt vezető szerepének Európában, hozzátéve, hogy a német fegyveres erőknek készen kell állniuk a harcra, miközben nem téveszthetik szem elől a jövő kihívásait sem.

A kancellár egyúttal emlékeztetett a német hadsereg szerepére az „az erős és egységes NATO” felépítésében, elsősorban Németország stratégiailag fontos pontjain, az Egyesült Államok oldalán.

Az iráni konfliktussal kapcsolatban leszögezte, Teheránnak vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz, és azt vetette a síita állam szemére, hogy a világkereskedelemben kiemelten fontos szerepet játszó Hormuzi-szoros blokádjával

az egész világot túszul ejtette.

Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy a múlt héten, az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek Cipruson rendezett informális találkozóján már szorgalmazta, hogy növeljék az Iránra gyakorolt nyomást.

Ha a Hormuzi-szoros blokádja fennmarad, az beláthatatlan következményekkel jár mindannyiunkra nézve

– figyelmeztetett.

Merz megismételte azt is, Németország kész csatlakozni a szoros hajózhatóságát biztosító nemzetközi misszióhoz, amennyiben teljesülnek a szükséges feltételek.

Németországban több amerikai katonai létesítmény is található, köztük az Egyesült Államok légierejének legnagyobb külföldi támaszpontja, a Ramstein légibázis, valamint a landstuhli orvosi központ, ahol az afganisztáni és az iraki harcokban megsebesült amerikai katonákat ápolják. Az Egyesült Államok emellett mintegy 20 nukleáris fegyvert is telepített Németországba.

