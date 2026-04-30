Eldurvult Trump és Merz vitája – Hamarosan parancsot kaphatnak a Németországban állomásozó amerikai katonák

Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök között éles szóváltás alakult ki az iráni háború miatt, utóbbi pedig már a Németországban állomásozó amerikai csapatok létszámának csökkentését lengette be a közösségi médiában.

Az Egyesült Államok tanulmányozza és felülvizsgálja a németországi csapatok lehetséges csökkentését, és rövid időn belül döntést hoz

– írta Trump saját platformján, a Truth Socialön.

A szóváltás Merz egy hétfői beszédével kezdődött, amelyben a kancellár azt mondta, az iráni konfliktus egyhamar nem ér véget, mivel Washingtonnak nincs egyértelmű kilépési stratégiája a háborúból, és nincs igazán meggyőző tárgyalási stratégiájuk sem.

Merz szavaira válaszul Trump közösségi platformján azt írta, a német kancellár „nem tudja, mit beszél”, és azt hiszi, rendben van, ha Iránnak van nukleáris fegyvere. (Az amerikai elnök az Iráni elleni háborút részben azzal igazolja, hogy meg kell akadályozni Teheránt atomfegyver kifejlesztésében.)

Nem csoda, hogy Németország olyan rosszul áll, mind gazdaságilag, mind más tekintetben!

– fogalmazott az amerikai elnök korábbi posztjában.

Merz maga szerdán úgy reagált Trump szavaira, hogy az amerikai elnökkel való személyes viszonya „változatlanul jó”.

Németországban jelenleg 39 ezer amerikai katona állomásozik, ez csaknem fele az Európában összesen állomásozó 86 ezer katonának.

Trump egyébként nem először fenyeget részleges csapatkivonással Németországból: első ciklusának vége előtt néhány hónappal azt mondta, az akkori 35 ezer katonából 12 ezret hívna haza. Utódja, Joe Biden azonban leállította ezeket a terveket.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images