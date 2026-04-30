  • Megjelenítés
Eldurvult Trump és Merz vitája – Hamarosan parancsot kaphatnak a Németországban állomásozó amerikai katonák
Globál

Portfolio
Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök között éles szóváltás alakult ki az iráni háború miatt, utóbbi pedig már a Németországban állomásozó amerikai csapatok létszámának csökkentését lengette be a közösségi médiában.

Az Egyesült Államok tanulmányozza és felülvizsgálja a németországi csapatok lehetséges csökkentését, és rövid időn belül döntést hoz

írta Trump saját platformján, a Truth Socialön.

A szóváltás Merz egy hétfői beszédével kezdődött, amelyben a kancellár azt mondta, az iráni konfliktus egyhamar nem ér véget, mivel Washingtonnak nincs egyértelmű kilépési stratégiája a háborúból, és nincs igazán meggyőző tárgyalási stratégiájuk sem.

Merz szavaira válaszul Trump közösségi platformján azt írta, a német kancellár „nem tudja, mit beszél”, és azt hiszi, rendben van, ha Iránnak van nukleáris fegyvere. (Az amerikai elnök az Iráni elleni háborút részben azzal igazolja, hogy meg kell akadályozni Teheránt atomfegyver kifejlesztésében.)

Még több Globál

A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Német tábornok: mindent elfelejthetünk, amit eddig tudtunk a hadviselésről – Így néznek majd ki a jövő háborúi

Meglépte Amerika: megnyílt a hatalmas pénzcsap Ukrajna számára, kiderült, mitől függ a szállítás

Nem csoda, hogy Németország olyan rosszul áll, mind gazdaságilag, mind más tekintetben!

– fogalmazott az amerikai elnök korábbi posztjában.

Merz maga szerdán úgy reagált Trump szavaira, hogy az amerikai elnökkel való személyes viszonya „változatlanul jó”.

Németországban jelenleg 39 ezer amerikai katona állomásozik, ez csaknem fele az Európában összesen állomásozó 86 ezer katonának.

Trump egyébként nem először fenyeget részleges csapatkivonással Németországból: első ciklusának vége előtt néhány hónappal azt mondta, az akkori 35 ezer katonából 12 ezret hívna haza. Utódja, Joe Biden azonban leállította ezeket a terveket.

Kapcsolódó cikkünk

Éktelen haragra gerjedt Trump Merz szavai miatt – Németország is megkapta a magáét az amerikai elnöktől

Keményen odaszólt Amerikának a német kancellár: ősellensége a bolondját járatja vele

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Meglépte Amerika: megnyílt a hatalmas pénzcsap Ukrajna számára, kiderült, mitől függ a szállítás
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility