Európai ország jelentette be: igent mondanak Trump kérésére - Hamarosan megindulhatnak a hadihajók Hormuzhoz

Egy, a Reuters hírügynökség által megtekintett diplomáciai táviratból kiderül, hogy az Egyesült Államok más országokat is igyekszik bevonni a Hormuzi-szorosban a hajózás biztonságát fenntartó nemzetközi koalícióba.
Megkaptuk az amerikai javaslatot a Hormuzi-szorosban működő hajózásbiztonsági koalícióhoz való csatlakozásról. Ezt hamarosan az Állami Védelmi Tanács elé szándékozom terjeszteni"
- nyilatkozta a litvániai államfő csütörtökön egy vilniusi sajtótájékoztatón.
Gitanas Nausėda hozzátette, hogy a katonai misszióhoz történő csatlakozáshoz parlamenti felhatalmazásra is szükség lesz.
Az elnök arról nem beszélt, pontosan milyen eszközökkel csatlakozna Litvánia a misszióhoz. A litván haditengerészet nyilvános adatok alapján négy aknaszedőből, öt őrnaszádból és négy támogatóhajóból áll.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images / A címlapkép illusztráció.
Válaszolt Zelenszkij: szerinte egyetlen oka van annak, hogy Oroszország hirtelen tűzszünetet akar
Reagált Putyin felvetésére az ukrán elnök.
Felrobbant az olajár, durva átárazódás indult a világban
Mutatjuk a nyerteseket, és a veszteseket.
Brutálisan nő a Meta, mégis zuhan az árfolyam
Rekordprofit sem volt elég.
Beavatkozott a japán jegybank, megugrott a jen árfolyama
Több mint három éve nem látott napi erősödést produkált a japán fizetőeszköz.
Ilyet se sokat látni: elképesztő hullámvasút jön holnap a hazai áramárakban
Pár óra alatt a feje tetejére fordul a piac.
Baleset történt, Debrecen és Szeged felé is lebénult a vonatközlekedés
Üllőn egy vasúti átjáróban történt az eset.
Új gáz- és olajtermelő eszközöket vett a Mol Magyarországon
Erősít a hazai kitermelésben az olajcég.
Váratlan fordulat a gázpiacon: hatalmas versenyelőnybe került egy európai állam az új árakkal
Felfuttatják a műtrágya előállítást.
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.