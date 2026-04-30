  • Megjelenítés
Európai ország jelentette be: igent mondanak Trump kérésére - Hamarosan megindulhatnak a hadihajók Hormuzhoz
Globál

Portfolio
Litvánia csatlakozhat az Egyesült Államok által szervezett, a Hormuzi-szorosban zajló, a tengeri hajózás szabadságát biztosító művelethez. Ezt Gitanas Nausėda litván elnök jelentette be, aki az amerikai javaslatot hamarosan a balti állam Állami Védelmi Tanácsa elé terjeszti.

Egy, a Reuters hírügynökség által megtekintett diplomáciai táviratból kiderül, hogy az Egyesült Államok más országokat is igyekszik bevonni a Hormuzi-szorosban a hajózás biztonságát fenntartó nemzetközi koalícióba.

Megkaptuk az amerikai javaslatot a Hormuzi-szorosban működő hajózásbiztonsági koalícióhoz való csatlakozásról. Ezt hamarosan az Állami Védelmi Tanács elé szándékozom terjeszteni"

- nyilatkozta a litvániai államfő csütörtökön egy vilniusi sajtótájékoztatón.

Gitanas Nausėda hozzátette, hogy a katonai misszióhoz történő csatlakozáshoz parlamenti felhatalmazásra is szükség lesz.

Még több Globál

Páros lábbal rúgott bele Trump Európa legerősebb vezetőjébe

Harmadszor is merényletet kíséreltek meg Trump ellen: az egész világ feszülten figyelt

A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Az elnök arról nem beszélt, pontosan milyen eszközökkel csatlakozna Litvánia a misszióhoz. A litván haditengerészet nyilvános adatok alapján négy aknaszedőből, öt őrnaszádból és négy támogatóhajóból áll.

Kapcsolódó cikkünk

Felrobbant az olajár, durva átárazódás indult a világban

Beláthatatlan következményekre figyelmeztetett Merz: egyetlen lépéssel túszul ejtették az egész világot

Megszólalt az elemző, aki eltalálta a magyar GDP-adatot

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images / A címlapkép illusztráció.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility