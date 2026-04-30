Európai ország jelentette be: igent mondanak Trump kérésére - Hamarosan megindulhatnak a hadihajók Hormuzhoz

Litvánia csatlakozhat az Egyesült Államok által szervezett, a Hormuzi-szorosban zajló, a tengeri hajózás szabadságát biztosító művelethez. Ezt Gitanas Nausėda litván elnök jelentette be, aki az amerikai javaslatot hamarosan a balti állam Állami Védelmi Tanácsa elé terjeszti.

Egy, a Reuters hírügynökség által megtekintett diplomáciai táviratból kiderül, hogy az Egyesült Államok más országokat is igyekszik bevonni a Hormuzi-szorosban a hajózás biztonságát fenntartó nemzetközi koalícióba.

Megkaptuk az amerikai javaslatot a Hormuzi-szorosban működő hajózásbiztonsági koalícióhoz való csatlakozásról. Ezt hamarosan az Állami Védelmi Tanács elé szándékozom terjeszteni"

- nyilatkozta a litvániai államfő csütörtökön egy vilniusi sajtótájékoztatón.

Gitanas Nausėda hozzátette, hogy a katonai misszióhoz történő csatlakozáshoz parlamenti felhatalmazásra is szükség lesz.

Az elnök arról nem beszélt, pontosan milyen eszközökkel csatlakozna Litvánia a misszióhoz. A litván haditengerészet nyilvános adatok alapján négy aknaszedőből, öt őrnaszádból és négy támogatóhajóból áll.

Forrás: Reuters

