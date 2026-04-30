Gyorsan közeleg a végső határidő: újra elszabadulhatnak a gázárak

Erisa Pasko, az Energy Aspects vezető európai gázelemzője szerint Európa a jelenlegi várakozások alapján elérheti a télre elegendő 86 százalékos tárolói töltöttséget.

Ez azonban nagyban függ attól, hogy mikor nyílik meg újra a Hormuzi-szoros

- emeli ki.

A kritikus határvonalat a július jelenti. A szakértő szerint ha a szoros addig zárva marad, rendkívül nehéz lesz elérni még a minimális betárolási célszintet is anélkül, hogy

az árak a 2022-es, megawattóránkénti 300 eurós válságszintre szöknének.



Még nagyon messze vagyunk a 2022-es energiakrízis árszintjeitől.

Az európai gáztárolók jelenleg 32 százalékos töltöttségen állnak (Magyarország ezen belül közel 35%-on), ami 2021 óta a legalacsonyabb érték az évnek ebben a szakaszában. Németországban, ahol a kontinens legnagyobb kapacitásai találhatók, nyolcéves mélyponton, 24,8 százalékon áll a töltöttség.

A betárolási hajlandóságot tovább rontja, hogy a nyári és a téli határidős árak között gyakorlatilag nincs különbség. Az irányadó holland TTF gáztőzsdén a nyári kontraktusok ára nagyjából 44,80 euró megawattóránként, míg a télieké 44,15 euró.

Ilyen szűk árrés mellett a kereskedők számára gazdaságilag egyszerűen nem éri meg földgázt betárolni.

Az LNG-szállítások teljes normalizálódása viszont legkorábban szeptemberre vagy októberre várható. Sebastian Gulbis, a berlini Enervis tanácsadócég vezetője szerint jelenleg senki sem hajlandó tárolói kapacitásokat lekötni. Ez csak akkor változhat, ha a piaci árrések javulnak, vagy ha az állam új ösztönzőket vezet be. A német kormány az ellátásbiztonság garantálása érdekében már egy állami gáztartalék kialakítását is fontolgatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images