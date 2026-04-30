Gyorsan közeleg a végső határidő: újra elszabadulhatnak a gázárak

Erisa Pasko, az Energy Aspects vezető európai gázelemzője szerint Európa a jelenlegi várakozások alapján elérheti a télre elegendő 86 százalékos tárolói töltöttséget.
Ez azonban nagyban függ attól, hogy mikor nyílik meg újra a Hormuzi-szoros
- emeli ki.
A kritikus határvonalat a július jelenti. A szakértő szerint ha a szoros addig zárva marad, rendkívül nehéz lesz elérni még a minimális betárolási célszintet is anélkül, hogy
az árak a 2022-es, megawattóránkénti 300 eurós válságszintre szöknének.
Az európai gáztárolók jelenleg 32 százalékos töltöttségen állnak (Magyarország ezen belül közel 35%-on), ami 2021 óta a legalacsonyabb érték az évnek ebben a szakaszában. Németországban, ahol a kontinens legnagyobb kapacitásai találhatók, nyolcéves mélyponton, 24,8 százalékon áll a töltöttség.
A betárolási hajlandóságot tovább rontja, hogy a nyári és a téli határidős árak között gyakorlatilag nincs különbség. Az irányadó holland TTF gáztőzsdén a nyári kontraktusok ára nagyjából 44,80 euró megawattóránként, míg a télieké 44,15 euró.
Ilyen szűk árrés mellett a kereskedők számára gazdaságilag egyszerűen nem éri meg földgázt betárolni.
Az LNG-szállítások teljes normalizálódása viszont legkorábban szeptemberre vagy októberre várható. Sebastian Gulbis, a berlini Enervis tanácsadócég vezetője szerint jelenleg senki sem hajlandó tárolói kapacitásokat lekötni. Ez csak akkor változhat, ha a piaci árrések javulnak, vagy ha az állam új ösztönzőket vezet be. A német kormány az ellátásbiztonság garantálása érdekében már egy állami gáztartalék kialakítását is fontolgatja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglépte a szövetséges állam: újabb különleges páncélosok indulnak Ukrajnába, de a pontos számukat titkolják
Jó kérdés, milyen teljesítményt fognak nyújtani.
Stagflációs sokk az eurózónában: lelassult a növekedés, miközben nagyot ugrott az infláció
Növekvő nyomás az EKB-n.
Meglépte egy magyar város: komolyan korlátozzák az elektromos rollerek közlekedését
A gyalogosok biztonsága érdekében.
Befektetési roham az energiatárolásban: új „aranyláz” formálja a piacot
Balástyai Márkot és Szentirmai Dánielt, a Futureal Energy Partners társalapítóit kérdeztük.
Ötmilliárdos figyelmeztetés: az egész magyar energiarendszert újra kell gondolni
Torzulásokat hozhat a KÁT-reform.
Németország és Olaszország is növekedett az első negyedévben, jobban tartják magukat a francia gazdaságnál
Pozitív meglepetést hoztak a friss adatok.
Új tulajdonosi struktúrával és régi kedvencekkel tér vissza a Sziget Fesztivál
Magyar színpaddal és emlékezetes előadókkal nyitnak a hazai közönség felé.
Eldurvult Trump és Merz vitája – Hamarosan parancsot kaphatnak a Németországban állomásozó amerikai katonák
Az amerikai elnök belengette a részleges csapatkivonást.
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?