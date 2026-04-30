Harmadszor is merényletet kíséreltek meg Trump ellen: az egész világ feszülten figyelt

Április 26-án, szombaton lövöldözés tört ki egy washingtoni rendezvényen, amelyen Donald Trump amerikai elnök és számos magas rangú tisztviselő is részt vett. A támadót később elfogták, és azóta már bíróság elé is állt. A rendőrség a 31 éves kaliforniai férfit megkísérelt elnökgyilkossággal gyanúsította meg. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan reagált az internet világszerte a támadásra, és miként viszonyul a mostani érdeklődés a korábbi Trump elleni merényletkísérletekhez.

Merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen Washingtonban

A múlt hét végén Washingtonban megrendezett Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján hagyományosan az amerikai politikai vezetés színe-java részt vesz. Épp ezért keltett hatalmas visszhangot, mikor arról érkeztek hírek, hogy

valaki lövéseket adott le a rendezvény helyszínén.

A lövöldözés komoly riadalmat keltett a teremben, és csak az amerikai titkosszolgálatok (Secret Service) gyors reakciójának volt köszönhető, hogy érdemi sérülés nélkül zárult az incidens. A hatóságok egyik tagjára ugyan lövést adott le a támadó, az általa használt sörétes lőfegyer lövedékét felfogta a sikeresen megállította a golyóállómellény.

Az eset után fokozatosan napvilágot láttak a támadás részletei. A Cole Tomas Allen néven azonosított elkövető kész fegyverarzenállal, egy sörétes puskával, egy pisztollyal és több késsel érkezett meg a Hilton szállodába, ahol az eseményt tartották. Allen hétfőn állt először bíróság elé, ahol

az ügyészség elnökgyilkosság kísérlete miatt emelt vádat a 31 éves kaliforniai férfi ellen.

A hatóságok beszámolója szerint Allen vonattal érkezett Kaliforniából, és a Washington Hilton szállodában foglalt szobát, ahol a Fehér Házi Tudósítók Egyesületének éves díszvacsoráját tartották. A hatóságok szerint a férfi a családtagjainál hagyott egy manifesztumot, amelyben "Barátságos Szövetségi Merénylőnek" nevezte magát. Az iratban részletesen leírta a magas rangú kormányzati tisztviselők meggyilkolásával kapcsolatban szőtt terveit.

Lévén, hogy a bíróság értelmezése szerint Allen az elnök meggyilkolásának céljával érkezett a helyszínre, a hétvégi eset már a harmadik, Donald Trump ellen megkísérelt merénylet. Korábban 2024 júliusában a pennsylvaniai Butler városában egy kampányrendezvényen lőttek rá a politikusra, majd néhány hónappal később egy floridai golfklubnál próbált egy fegyveres lövés leadni felé.

Az amerikai internetezőket azonnal megmozgatta a támadó kiléte

Az amerikai elnök ellen megkísérelt gyilkossági kísérlet egyértelmű nyomot hagyott a Google keresési statisztikáin is. A Google Trends legfelkapottabb témákat bemutató felülete alapján a támadó neve dominálta leginkább az elmúlt héten az amerikai Google-kereséseket.

A támadó nevére több mint 5 millió keresést adtak le az Egyesült Államokban az elmúlt hét napban.

Kép forrása: Google Trends

A Google Trends adatai alapján megvizsgáltuk, hogy a hír mennyire mérhető össze a 2024-es kampányidőszak két nagy visszhangot kiváltó merényletkísérletével. A "trump assassination" és az általánosabb "assassination" keresési kifejezés ötéves alakulását vizsgálva markáns különbség mutatkozik a korábbi esetek és a múlt hét végi támadás között.

A 2024-es butleri merényletkísérlet idején a "trump assassination", és az az "assassination" kifejezések iránti érdeklődés szabályosan kilőtt. Ehhez képest a mostani támadás idején a megugrás kisebbnek látszik, bár mivel még aktív trendről van szó, sokan keresnek rá a kifejezésekre, így egyelőre a Google Trends szaggatott vonallal jelzi az érdeklődés alakulását.

Kép forrása: Google Trends

Ha a Donald Trump témakörével (vagyis a vele kapcsolatos keresési kifejezések teljes összességével) kapcsolatos ötéves adatokat nézzük, kivehető, hogy a politikus iránti érdeklődés ugyan szemmel láthatóan megugrott a támadások idején,

a 2024-es pennsylvania-i merényletkísérlet idején jóval intenzívebb volt az érdeklődés Trump iránt.

Kép forrása: Google Trends

Címlapkép forrása: Al Drago/Getty Images