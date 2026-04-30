Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: kiderült, hogyan csináltak óriási pénzeket a háborúkból és a beavatkozásokból

A lépéssel megtiltják az amerikai felsőház tagjainak, hogy fogadjanak bizonyos események kimenetélre - háborúkra, politikai döntésekre, nemzetközi eseményekre. Ilyen platform például a Polymarket vagy a Kalshi.

Az ügy előzménye, hogy a Kalshi platform április 22-én bejelentette, hogy felfüggesztett és megbírságolt egy szenátorjelöltet, valamint két képviselőjelöltet.

A politikusok ugyanis a saját kampányukkal kapcsolatban folytattak bennfentes kereskedést az oldalon.

Mindössze egy nappal később, április 23-án letartóztatták Gannon Ken Van Dyke törzsőrmestert, az amerikai hadsereg különleges műveleti egységének tagját. A vádirat szerint Van Dyke minősített információkat használt fel arra, hogy a Polymarketen fogadásokat kössön arra a katonai műveletre, amely Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására irányult.

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a törzsőrmester közel 410 ezer dollárt nyert ezekkel a fogadásokkal.

Szintén csütörtökön demokrata kongresszusi képviselők egy csoportja felszólította a Határidős Árutőzsdei Felügyeletet (CFTC), hogy alkosson szabályokat a bennfentes kereskedelem és a korrupció megakadályozására az előrejelzési piacokon. Emellett azt is kérték, hogy tiltsák be a választások, háborús és katonai műveletek, sportesemények, valamint kormányzati intézkedések kimenetelére vonatkozó eseményalapú szerződéseket. Ezt a tilalmat azokra az esetekre alkalmaznák, amikor a tranzakciók mögött nem áll valós gazdasági kockázatfedezeti cél.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images