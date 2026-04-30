A lap állításai egy „jól informált forrástól” származnak, de azt nem közlik, hogy ez a forrás ukrán, orosz vagy amerikai-e és azt sem, hogy milyen beosztásban lehet.

El akarnak kezdeni egy tűzszünetet, mondjuk, egy hétre szólóan. Aztán ezért a szankciók részleges feloldását kérik. Amerika arról kap hírt, hogy csönd van a fronton, Putyin pedig közben több pénzt zsebel be. Ez az alku lényege, amely, biztonsági garanciák nélkül, elfogadhatatlan Ukrajna számára”

– mondta a lap forrása.

Hozzátette: hasonló „megállapodásokat” Trump Belarusszal is kötött, akik politikai foglyokat engedtek el, de érdemben nem változtattak akár a demokráciához, akár a Nyugathoz való hozzáállásukon.

Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt arról, hogy Oroszország a szankciók feloldásáért lobbizik Amerikánál, cserébe tűzszünetet ajánl. Zelenszkij elnök ezt szintén elfogadhatatlannak nevezte.

