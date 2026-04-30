Oroszországnak nincsenek agresszív szándékai Európával szemben - jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke csütörtökön egy moszkvai maratoni ismeretterjesztő rendezvényen.

Medvegyev szerint az oroszok rózsaszín szemüvegen át nézték a szomszédjaikkal, a nyugati világgal fennálló kapcsolataikat, ám ezek alakulása megerősítette III. Sándor cár szavainak igazát, miszerint

Oroszországnak csak két szövetségese van: a hadsereg és a flotta.

Érvelése értelmében az európaiak az orosz állam pusztulását kívánják, ami a nyugati, és különösen az európai politika fő irányvonalává vált. Az Oroszország és a Nyugat közötti konfliktust egzisztenciális jellegűnek nevezte. Hibáztatta az európai vezetőket amiatt, hogy, mint mondta, nap mint nap ismételgetik azt a "mantrát", miszerint "a háború Oroszországgal elkerülhetetlen".

Egyetlen orosz politikai vezető beszédében, egyetlen nyilatkozatában, egyetlen, Oroszország által elfogadott dokumentumban sem esik szó arról, hogy bármilyen konfliktusra lenne szükség Európával

- mondta a volt elnök és kormányfő.

Ami Európát illeti, nincsenek agresszív szándékaink. De ennek ellenére forog ez a lendkerék, hatalmas mennyiségű fegyvert gyártanak, és gyakorlatilag minden európai vezető, beleértve a legnagyobb országokét is, azt mondja, hogy +értjük, hogy fel kell készülnünk az agresszió visszaverésére, a háború elkerülhetetlen+. Önök értik, hogy hová vezet ez az út, bármennyire szomorúan is hangzik ez"

- tette hozzá,

Medvegyev azt hangoztatta, hogy

többtucatnyi nyugati ország nem hibrid módon, hanem közvetlenül vesz részt a Oroszországgal folytatott konfliktusban.

És most Európát, az Európai Uniót idióták vezetik. Egyszerűen idióták, akik saját maguk rombolják le azt, amit évtizedek alatt építettek fel, attól kezdve, hogy az Európai Unió a szén- és acélunióból a modern Európai Unióvá vált"

- mondta.

Az Egyesült Államokat Oroszország fő geopolitikai riválisának nevezte.

De a kérdés nem ebben áll. Mindannyian tudjuk, mi az Amerikai Egyesült Államok: stratégiai nukleáris erőinek robbanófejei ránk vannak irányítva, a mi robbanófejeink pedig rájuk. Ez mintegy meghatározza, hogy mi köré épülnek a kapcsolatok

- nyilatkozott.

Elismerte, hogy az Egyesült Államok és Európa közötti súrlódások örömet szereznek neki, és alakulásukat "szórakoztatónak" tartja.

Úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államoknak az egész világgal folytatott viszályai Oroszország győzelmével fognak végződni. Meglátása szerint az az ország, "amely elnököket lop el, és konfliktusokat robbant ki", nem léphet fel hatékony közvetítőként.

A világ helyzetét az első világháború előtti időszakéhoz hasonlította, és részben a második világháború előttiéhez.

Gyakran szemrehányást kapok azért, hogy kemény retorikával élek, és a nukleáris apokalipszisről beszélek. De sajnos ez valóban megtörténhet. Aki ezt nem veszi figyelembe, az vagy álmodozó vagy bolond. De nagyon nem szeretném, ha ez bekövetkezne"

- fogalmazott.

