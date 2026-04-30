Közép-Európában épül a kontinens tanknagyhatalma – Folyamatosan gördülnek majd le a gyártósorról a rettegett K2-esek

A hétfőn aláírt szerződés a 2025-ös keretmegállapodás végrehajtási feltételeit rögzíti. Ennek keretében
Lengyelország 180 darab K2-es harckocsit és 81 harctámogató járművet rendelt, amelyek egy részét hazai üzemekben állítják elő.
A megállapodás értelmében a Bumar-Łabędy 61 darab, lengyel specifikációjú K2PL harckocsit és 72 harctámogató járművet szerel majd össze. Az első K2PL-t a tervek szerint 2028-ban gördítik le a gliwicei gyártósorról. Lengyelországban utoljára 2009-ben gyártottak harckocsit, amikor az utolsó PT-91M Twardy is elkészült.
A programban a Hyundai Rotem a fővállalkozó, a Bumar-Łabędy pedig alvállalkozóként végzi a gyártási munkálatokat. Hétfőn további három megállapodást is aláírtak. Ezek alapján az állami PGZ védelmi csoporthoz tartozó WZE és PCO vállalatok különböző alrendszereket, többek között inerciális navigációs és vezetői kamerarendszereket szállítanak majd be.
A program távlati tervei szerint összesen akár hat végrehajtási szerződést is köthetnek. Lengyelország végül ezer darab K2-est szerezhet be, amelyből több mint ötszázat a hazai gyártású K2PL változatban állítanának elő. A 2025-ös második megrendelés 180 harckocsira szól. Ebből 64 darab a lengyel K2PL variáns lesz, amelyből 61-et Lengyelországban gyártanak le. Az első, szintén 180 darabos rendelést még 2022-ben adták le. Ezeket a járműveket Dél-Koreában készítették el, és azóta mindegyiket le is szállították.
A beszerzések az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán indított nagyszabású lengyel haderőfejlesztési program részét képezik.
Lengyelország 2030-ra mintegy 1100 harckocsival számol.
Ez a mennyiség meghaladja Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország együttes harckocsiállományát.
A dél-koreai együttműködés emellett kiterjed a K239 Cshonmu rakéta-sorozatvetőkre, a K9-es önjáró tarackokra, valamint az FA-50-es könnyű harci repülőgépekre is, amelyeket részben szintén lengyelországi gyártással valósítanak meg.
A legutóbbi adatok szerint az elmúlt öt évben Lengyelország volt a NATO legnagyobb fegyverimportőre. Beszerzéseinek 47 százaléka Dél-Koreából, 44 százaléka pedig az Egyesült Államokból érkezett.
A varsói kormány ugyanakkor igyekszik növelni a hazai gyártási kapacitásokat is.
Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
