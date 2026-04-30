  • Megjelenítés
Közép-Európában épül a kontinens tanknagyhatalma – Folyamatosan gördülnek majd le a gyártósorról a rettegett K2-esek
Globál

Portfolio
A lengyel állami védelmi vállalat, a Bumar-Łabędy megállapodást írt alá a dél-koreai Hyundai Rotemmel a K2-es harckocsik lengyelországi gyártásáról. Ezzel csaknem két évtized után először készülnek újra tankok Lengyelországban – tudósított a Notes From Poland.

A hétfőn aláírt szerződés a 2025-ös keretmegállapodás végrehajtási feltételeit rögzíti. Ennek keretében

Lengyelország 180 darab K2-es harckocsit és 81 harctámogató járművet rendelt, amelyek egy részét hazai üzemekben állítják elő.

A megállapodás értelmében a Bumar-Łabędy 61 darab, lengyel specifikációjú K2PL harckocsit és 72 harctámogató járművet szerel majd össze. Az első K2PL-t a tervek szerint 2028-ban gördítik le a gliwicei gyártósorról. Lengyelországban utoljára 2009-ben gyártottak harckocsit, amikor az utolsó PT-91M Twardy is elkészült.

A programban a Hyundai Rotem a fővállalkozó, a Bumar-Łabędy pedig alvállalkozóként végzi a gyártási munkálatokat. Hétfőn további három megállapodást is aláírtak. Ezek alapján az állami PGZ védelmi csoporthoz tartozó WZE és PCO vállalatok különböző alrendszereket, többek között inerciális navigációs és vezetői kamerarendszereket szállítanak majd be.

Még több Globál

Gyorsan közeleg a végső határidő: újra elszabadulhatnak a gázárak

A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Magyar-kormány: fontos új nevek érkeztek

A program távlati tervei szerint összesen akár hat végrehajtási szerződést is köthetnek. Lengyelország végül ezer darab K2-est szerezhet be, amelyből több mint ötszázat a hazai gyártású K2PL változatban állítanának elő. A 2025-ös második megrendelés 180 harckocsira szól. Ebből 64 darab a lengyel K2PL variáns lesz, amelyből 61-et Lengyelországban gyártanak le. Az első, szintén 180 darabos rendelést még 2022-ben adták le. Ezeket a járműveket Dél-Koreában készítették el, és azóta mindegyiket le is szállították.

A beszerzések az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán indított nagyszabású lengyel haderőfejlesztési program részét képezik.

Lengyelország 2030-ra mintegy 1100 harckocsival számol.

Ez a mennyiség meghaladja Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország együttes harckocsiállományát.

A dél-koreai együttműködés emellett kiterjed a K239 Cshonmu rakéta-sorozatvetőkre, a K9-es önjáró tarackokra, valamint az FA-50-es könnyű harci repülőgépekre is, amelyeket részben szintén lengyelországi gyártással valósítanak meg.

A legutóbbi adatok szerint az elmúlt öt évben Lengyelország volt a NATO legnagyobb fegyverimportőre. Beszerzéseinek 47 százaléka Dél-Koreából, 44 százaléka pedig az Egyesült Államokból érkezett.

A varsói kormány ugyanakkor igyekszik növelni a hazai gyártási kapacitásokat is.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Meglépte Amerika: megnyílt a hatalmas pénzcsap Ukrajna számára, kiderült, mitől függ a szállítás
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility