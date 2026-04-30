Magyar-kormány: fontos új nevek érkeztek

Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban, amelynek feladatait a leendő Tisza-kormány több tárca között osztja szét. A jelenlegi gazdasági csúcsminisztérium megszűnik. A pénzügyi és energetikai területeket Kármán András és Kapitány István irányítja majd. A kiemelt közlekedési projektek – köztük a budapesti reptér és az épülő gyorsvasút ügye – várhatóan Vitézy Dávidhoz kerülnek.

A Telex cikke szerint mivel Magyar Péter leendő miniszterelnök nem támogatja a csúcsminisztériumi rendszert, a Nagy Márton vezette ernyőtárca eddigi feladatköreit feldarabolják. A folyamatban lévő egyeztetéseken Kármán András leendő pénzügyminiszter (képünkön) és Kapitány István leendő gazdasági és energiaminiszter is személyesen részt vesz. A közvetlen munkatársak névsora még nem végleges.

Államtitkári pozíciókban esélyesként emlegetik a korábban az OTP-nél dolgozó Barabás Gyulát,

az európai uniós tapasztalattal rendelkező Jankovics Lászlót, valamint

a Deloitte-tól érkező Kövesdy Attilát.

Bizonyos kiemelt ügyek, mint például a Budapest Airport megvásárlásának utóélete vagy a reptéri gyorsvasút tendere, kikerülnek a gazdasági tárca alól. Ezek várhatóan Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hatáskörébe kerülnek. A gyorsvasút pályázata jelenleg a hiánypótlási szakaszban tart. A beruházásra egy konzorcium már biztosan tett ajánlatot. Ebben a felállásban a szakmai hátteret a francia Vinci és az osztrák Strabag adná, míg a szükséges tőkét a brit Aberdeen alapkezelő biztosítaná.

Az új kormányzat hozzáállása a projekthez egyelőre nyitott kérdés. Ha a jövőben több uniós forrás áll majd rendelkezésre, a beruházás akár azokból is finanszírozhatóvá válhat. A jelenleg vizsgált koncessziós, illetve a magántőke bevonásával tervezett PPP-konstrukció előnye ugyanakkor az, hogy nem igényel azonnali, közvetlen költségvetési ráfordítást. Ebben a modellben a befektető bevétele a MÁV által fizetett pályahasználati díjból és a perondíjakból származna - emlékeztet a portál.

A jegyárak mértéke várhatóan komoly vitákat generál majd. Korábbi becslések szerint ugyanis egy vonaljegy reálisan 4-5 ezer forintba kerülhetne. A díjszabás megállapítása jelentős kockázatot hordoz a beruházó számára. A túl alacsony ár veszélyezteti a megtérülést, a túl drága jegy viszont drasztikusan visszavetheti az utasszámot. A beruházás megvalósítási formája politikai és gazdasági dilemmákat is felvet. Egy jól jövedelmező projekt esetén kritikaként érheti a kormányt, hogy miért engedte át a profitot a külföldi magántőkének ahelyett, hogy állami beruházásként fejezte volna be. Ugyanakkor a magánszektor bevonásának megvan az a vitathatatlan előnye, hogy leveszi a finanszírozási terhet az államkasszáról.

