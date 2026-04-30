Meglépte a szövetséges állam: újabb különleges páncélosok indulnak Ukrajnába, de a pontos számukat titkolják
Lettország újabb CVR(T) típusú páncélozott felderítő harcjárművek átadását hagyta jóvá Ukrajna számára - írta az Army Recognition.

A lett kormány 2026. április 28-án döntött a brit gyártmányú, lánctalpas páncélozott felderítő harcjárművek (Combat Vehicle Reconnaissance Tracked, röviden CVR(T)) újabb szállítmányának átadásáról. A határozatot Andris Sprūds védelmi miniszter is megerősítette. A tárcavezető kiemelte, hogy az átadást kifejezetten az ukrán fegyveres erők által megjelölt hadműveleti szükségletekhez igazították. Az ukrán csapatok a korábbi szállítmányok keretében már kaptak ilyen típusú járműveket.

A CVR(T) járműcsalád tagjai felderítésre, csapatszállításra, parancsnoki feladatok ellátására és tűztámogatásra egyaránt alkalmasak.

A relatíve kis méretű, mozgékony páncélosok a drónhadviselés korában még aránylag magas túlélési esélyekkel dolgozhatnak a fronton, ráadásul a brit hadiipar egyik legsokoldalúbb (bár mára már kétségtelenül korosodó) páncélosáról van szó, amely számos konfigurációra átalakítható a mentőjárműtől kezdve a páncélvadászig.

A lett hatóságok hangsúlyozták, hogy a felajánlás nem gyengíti az ország védelmi készenlétét és a szárazföldi erők szervezeti struktúráját. A járműveket ugyanis a meglévő tartalékokból, illetve az alacsonyabb készültségi fokú alakulatok állományából vonják ki. Az átadott harcjárművek pontos számát a kormány nem hozta nyilvánosságra.

Gyorsan közeleg a végső határidő: újra elszabadulhatnak a gázárak

A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Közép-Európában épül a kontinens tanknagyhatalma – Folyamatosan gördülnek majd le a gyártósorról a rettegett K2-esek

A mostani fegyverátadás egy 2024-ben megkötött kétoldalú keretmegállapodás része, amely hivatalosan is rögzíti Ukrajna hosszú távú katonai és biztonsági támogatását. Lettország 2025-ben a bruttó hazai termékének (GDP) 0,3 százalékát fordította az ukrán fegyveres erők megsegítésére, 2026-ra pedig 0,25 százalékot irányzott elő erre a célra. Az újabb szállítmány a fokozatos, kisebb tételekben történő átadások sorába illeszkedik, amelyeken keresztül Riga folyamatosan biztosítja az ukrán haderő utánpótlását.

Címlapkép forrása: Airwolfhound via Wikimedia Commons

Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Meglépte Amerika: megnyílt a hatalmas pénzcsap Ukrajna számára, kiderült, mitől függ a szállítás
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
