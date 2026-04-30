Meglépték: több ország is beállt Donald Trump mögé, övé lehet a világ legrangosabb békedíja

287 embert vagy szervezetet jelöltek az idei Nobel-békedíjra, köztük jó eséllyel Donald Trump amerikai elnököt – írja a Reuters.

A lap szerint összesen 208 személyt és 79 szervezetet jelöltek idén a díjra, sok új jelölt van a tavalyihoz képest.

A Reuters emlékeztet:

Kambodzsa, Izrael és Pakisztán is jelezte, hogy jelölik Donald Trump amerikai elnököt a Nobel-békedíjra.

Ezek a jelölések még tavaly történtek meg.

A Reuters szerint a jelöltek listáján szerepel még jó eséllyel Julija Navalnaja, Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista felesége, Leo Pápa, Lisa Murkowski amerikai szenátor, Aaja Chemnitz grönlandi képviselő és egy szudáni egészségügyi szervezet.

A győztes bejelentése október 9-én, az átadási ceremónia december 10-én történik majd meg.

