Német tábornok: mindent elfelejthetünk, amit eddig tudtunk a hadviselésről – Így néznek majd ki a jövő háborúi

A drónok, a műholdas felderítés és a mesterséges intelligenciával támogatott fegyverrendszerek alapvetően átalakítják a hadviselést, ezért a jövőben a szárazföldi erőknek eltérő harcmodort kell alkalmazniuk – mondta Christian Freuding altábornagy, a Bundeswehr szárazföldi haderőneme, a Deutsches Heer főfelügyelője a dpa német hírügynökségnek adott, csütörtökön megjelent interjúban.

Az altábornagy szerint a harctér átláthatóságának növekedése, a technológiai fejlődés és a fegyverek automatizálása lehetővé teszi, hogy nagy távolságból is precíz csapásokat hajtsanak végre. Ennek következtében azonban

„megszűntek a védett terek” a katonák számára, ami gyökeres változásokat kényszerít ki a szárazföldi haderőnél.

Freuding hangsúlyozta: a hagyományos erőösszpontosítás – amely évszázadokon át a hadműveletek alapja volt – ma már fokozott megsemmisítési kockázatot jelent. A jövőben a csapatokat inkább szétosztva, kisebb egységekben kell alkalmazni, és csak kivételesen, rövid időre célszerű koncentrálni az erőket.

Az altábornagy szerint az ukrajnai háború tapasztalatai különösen meghatározók. Oroszország az elmúlt évben becslések szerint akár 300 ezer kis drónt és mintegy 100 ezer úgynevezett kamikaze drónt vetett be Ukrajna ellen.

Az ilyen tömeges eszközhasználat kivédéséhez olcsóbb elfogó rendszerekre van szükség, mivel a több millió eurós légvédelmi rakéták gazdaságilag nem jelentenek fenntartható megoldást.

A harctéri információáramlás felgyorsulása – a felderítő rendszerek és a mesterséges intelligencia révén – jelentősen növeli a döntéshozatal és a tűzvezetés tempóját. A Bundeswehr ugyanakkor ezen a téren lemaradásban van, mivel korábban politikai aggályok miatt kevésbé fejlesztette az autonóm rendszereket. A digitalizációs programok is késedelmekkel és technikai problémákkal küzdenek.

A „Hogyan fog harcolni a hadsereg” című jelentés kitér arra is, hogy Oroszország gyors ütemben fejleszti haderejét, és célja az aktív állomány 1,5 millió főre növelése. Nyugati szakértők szerint egy esetleges, ukrajnai háború utáni időszakban

Moszkva két éven belül több mint 20 hadosztályt állomásoztathat új nyugati katonai körzeteiben.

A megváltozott hadszíntéri környezetben kulcsfontosságúvá válik az úgynevezett „védőernyő” kiépítése, amely az álcázást, a szenzorokat, a riasztórendszereket és a saját fegyverrendszereket foglalja magában az egyes katonától a légvédelemig. A jövő konfliktusaiban a szemben álló felek ezeknek a védőernyőknek az áttörésére és fenntartására törekednek majd.

Címlapkép forrása: Gregor Mühlhaus/picture alliance via Getty Images