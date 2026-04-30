Nőtt a terrorkészültség az európai nagyhatalomban: hamarosan terrortámadás következhet

Az eddigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték csütörtökön a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

A hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) döntése a hivatalos meghatározás szerint

azt jelenti, hogy "nagyon valószínű" egy terrortámadás végrehajtása Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.

A fenyegetettségi szint emelésének közvetlen előzménye a főleg zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben előző nap elkövetett késeléses támadás, amelyben ketten megsérültek.

A brit belügyi tárca szerint azonban a döntésnek nem ez a kizárólagos oka, az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről megnyilvánuló terrorfenyegetettség ugyanis egy ideje általánosságban is növekszik Nagy-Britanniában.

