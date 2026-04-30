Nyíltan elismerte Amerika: igaz a hír, Putyin végig segítette Irán háborúját

Biztos, hogy van itt valami akció”
– mondta Caine kurtán, részletekbe nem bocsátkozott.
A szenátorok arról kérdezték, mekkora valóságtartalma lehet azoknak a cikkeknek, melyek arról írnak, hogy Oroszország hírszerzési és koordinációs segítséget nyújt, nyújtott Iránnak Amerika ellen.
Nincs kérdés arról, hogy Vlagyimir Putyin Oroszországa komoly lépéseket tesz azért, hogy aláaknázza a sikerünk esélyét Iránban”
– mondta Roger Wicker republikánus szenátor Caine nyilatkozata után.
Néhány héttel ezelőtt egymástól függetlenül több amerikai és ukrán portál is megírta azt, hogy Oroszország segít Iránnak felderítési adatokkal, hírszerzési és műveletszervezési információkkal az Amerika és Izrael elleni háborúban. Egyes lapok szerint az oroszok elsősorban műholdas céladatokat adtak át Iránnak, melyet Teherán amerikai bázisok és hadihajók támadására használt.
Caine tábornok ezeket az információkat most nem erősítette meg, viszont az első amerikai vezető volt, aki nyíltan elismerte, hogy Moszkva segített Teheránnak a háború során.
