Páros lábbal rúgott bele Trump Európa legerősebb vezetőjébe
Újabb fejezet Friedrich Merz és Donald Trump csörtéjében: az amerikai elnök Truth Social-üzenetében azzal vádolta a német kancellárt, hogy teljesen eredménytelen volt az ukrajnai háború lezárását illetően, Németországot pedig „tönkrement országnak” nevezte.

Németország kancellárjának több időt kellene fordítania az orosz–ukrán háború befejezésére (ahol teljesen eredménytelen volt!), és a tönkrement országa rendbetételére, különösen a bevándorlás és az energiaügy terén, és kevesebb időt kellene fordítania arra, hogy beleüsse az orrát azoknak a dolgába, akik megszabadulnának az iráni nukleáris fenyegetéstől, és ezáltal biztonságosabbá tennék a világot, beleértve Németországot is!

– írta csütörtöki Truth Social-üzenetében Trump.

Az ügy előzménye, hogy Merz hétfőn egy beszédében azt mondta, Washingtonnak nincs egyértelmű kilépési stratégiája az iráni háborúból. Merz szavaira válaszul Trump közösségi platformján azt írta, a német kancellár „nem tudja, mit beszél”, és azt hiszi, rendben van, ha Iránnak van nukleáris fegyvere.

Merz szerdán úgy reagált, kapcsolata „változatlanul jó” az amerikai elnökkel, de Trump nem hagyta annyiban a dolgot, és újabb üzenetében már a Németországban állomásozó amerikai csapatok részleges kivonásáról beszélt.

A kancellár csütörtökön próbálta csillapítani a feszültségeket, és hitet tett a transzatlanti kapcsolatok mellett, de úgy látszik, Trump tovább akarja folytatni a csörtét.

Az, hogy Merzet „teljesen eredménytelennek” nevezte az ukrajnai háború lezárását illetően, azért is meglepő, mert Trump még elnökké választása előtt azt ígérte, hogy gyorsan véget vet a háborúnak, de folyamatos erőfeszítései ellenére a Moszkva és Kijev közötti béke ügye érdemben nem mozdult előre.

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

