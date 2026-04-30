Példátlan felháborodás söpört végig Ukrajnán: radikális változás jön a harcoló alakulatoknál
Példátlan felháborodás söpört végig Ukrajnán: radikális változás jön a harcoló alakulatoknál

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka kötelező, legfeljebb kéthónapos frontszolgálati időt rendelt el az első vonalban harcoló katonák számára. A döntés határozott válasz az elhúzódó bevetések miatt egyre növekvő elégedetlenségre - számolt be a Reuters.

A rendelet értelmében a parancsnokok kötelesek biztosítani a frontvonalban szolgáló katonák legfeljebb két hónap utáni leváltását, a rotációt pedig egy hónapon belül végre kell hajtani.

Az intézkedés emellett kötelező orvosi vizsgálatokat, valamint a megfelelő élelmezés és a lőszerellátás időben történő biztosítását is előírja.

Szirszkij közleményében kiemelte, hogy a drónok dominanciája alapjaiban változtatta meg a hadműveletek jellegét, és jelentősen megnehezítette a harctéri logisztikát. A szakértők szerint ezek az eszközök egy kiterjedt, úgynevezett "halálzónát" hoztak létre. "Az időben végrehajtott rotáció nem csupán szervezési kérdés, hanem katonáink életének megőrzése és a védelem stabilitásának záloga" – fogalmazott a főparancsnok.

A bejelentésre mindössze néhány nappal azután került sor, hogy széles körű felháborodást váltottak ki a 14. önálló gépesített dandár lesoványodott katonáiról készült fotók. A megrázó felvételeket a katonák hozzátartozói osztották meg a nyilvánossággal.

Az ukrán hadsereget a fegyveres konfliktus jelentős részében súlyos létszámhiány sújtotta. A szolgálati kedv drasztikusan csökkent a hiányos kiképzésről, a gyenge ellátásról, valamint az erőszakos sorozási gyakorlatokról szóló beszámolók nyomán.

A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Átlát az oroszok trükkjén az ukrán elnök? - Kiderült, mi állhat a gyanús lépés hátterében

Címlapkép forrása: Reuters

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

Hitelezés 2026

