Példátlan felháborodás söpört végig Ukrajnán: radikális változás jön a harcoló alakulatoknál

A rendelet értelmében a parancsnokok kötelesek biztosítani a frontvonalban szolgáló katonák legfeljebb két hónap utáni leváltását, a rotációt pedig egy hónapon belül végre kell hajtani.

Az intézkedés emellett kötelező orvosi vizsgálatokat, valamint a megfelelő élelmezés és a lőszerellátás időben történő biztosítását is előírja.

Szirszkij közleményében kiemelte, hogy a drónok dominanciája alapjaiban változtatta meg a hadműveletek jellegét, és jelentősen megnehezítette a harctéri logisztikát. A szakértők szerint ezek az eszközök egy kiterjedt, úgynevezett "halálzónát" hoztak létre. "Az időben végrehajtott rotáció nem csupán szervezési kérdés, hanem katonáink életének megőrzése és a védelem stabilitásának záloga" – fogalmazott a főparancsnok.

A bejelentésre mindössze néhány nappal azután került sor, hogy széles körű felháborodást váltottak ki a 14. önálló gépesített dandár lesoványodott katonáiról készült fotók. A megrázó felvételeket a katonák hozzátartozói osztották meg a nyilvánossággal.

Az ukrán hadsereget a fegyveres konfliktus jelentős részében súlyos létszámhiány sújtotta. A szolgálati kedv drasztikusan csökkent a hiányos kiképzésről, a gyenge ellátásról, valamint az erőszakos sorozási gyakorlatokról szóló beszámolók nyomán.

