Rajtaütés érte Izrael katonáit: sok a veszteség - Két szektorban is akcióba lépett az ellenséges milícia
Rajtaütés érte Izrael katonáit: sok a veszteség - Két szektorban is akcióba lépett az ellenséges milícia

Két dróntámadást is végrehajtott ma a Hezbollah a Dél-Libanonban állomásozó izraeli csapatok ellen – 13 katona megsérült és egy katona meghalt, számol be a Times of Israel.

A libanoni terrorszervezet egy izraeli tüzérségi állást és egy Kantara faluban állomásozó járőrt támadott meg.

A gépesített gyalogsági alakulat egyik őrmestere, a 19 éves Ben Hamo életét vesztette a csapásban, egy bajtársa megsérült.

A tüzérek elleni csapásban 12 katona sérült meg. Az alakulat Soméra mellett állomásozott, egy lőszerszállító járművet talált el a Hezbollah.

Az incidens után az izraeli haderő csapást mért a Hezbollah állásaira Dél-Libanonban.

Izrael és Libanon nemrég tűzszünetet kötött, de Hezbollah nyíltan jelezte, hogy nem fogják betartani az egyezséget és az elmúlt napokban folyamatosan dúlnak Dél-Libanonban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

