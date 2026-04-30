Rajtaütés érte Izrael katonáit: sok a veszteség - Két szektorban is akcióba lépett az ellenséges milícia

A libanoni terrorszervezet egy izraeli tüzérségi állást és egy Kantara faluban állomásozó járőrt támadott meg.

A gépesített gyalogsági alakulat egyik őrmestere, a 19 éves Ben Hamo életét vesztette a csapásban, egy bajtársa megsérült.

A tüzérek elleni csapásban 12 katona sérült meg. Az alakulat Soméra mellett állomásozott, egy lőszerszállító járművet talált el a Hezbollah.

Az incidens után az izraeli haderő csapást mért a Hezbollah állásaira Dél-Libanonban.

Izrael és Libanon nemrég tűzszünetet kötött, de Hezbollah nyíltan jelezte, hogy nem fogják betartani az egyezséget és az elmúlt napokban folyamatosan dúlnak Dél-Libanonban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images