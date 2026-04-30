Súlyos erdőtűz pusztít Magyarország szomszédjában

Mintegy 70 hektár erdős területen pusztít tűz Graztól északra, csütörtökre virradóra 170 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén.

Az oltásban egy helikopter is részt vett. Egyelőre nem tudni, mikor tudják a lángokat eloltani. Éjszaka drónok segítségével több új tűzfészket azonosítottak a Reini ciszterci apátságtól északnyugatra fekvő erdőben.

Eisbach-Rein település közelében április 25-én keletkezett erdőtűz.

Az érintett 70 hektáros területen túl nem terjedtek a lángok, az utóbbi napokban tűzoltó-helikopterek bevetésével igyekeztek oltani a tüzet.

Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható eső. A hétvégén a kora nyárias időben várhatóan sokan indulnak kirándulni a szabadba, őket az osztrák hatóságok arra figyelmeztették, hogy ne gyújtsanak tüzet, ne dohányozzanak, mert a száraz időben egy apró szikra is erdőtüzet okozhat.

