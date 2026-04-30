Történelmi rekord született az energiapiacon: új királya lett a növekedésnek

A világ teljes energiaigénye 1,3%-kal nőtt 2025-ben éves összevetésben, amivel a növekedési ráta épphogy az elmúlt évtized átlaga alá süllyedt, derül ki az IEA jelentéséből (Global Energy Review 2026). A lassuláshoz az alacsonyabb gazdasági növekedés, az energiaintenzív ipar bizonyos régiókban tapasztalható vártnál szerényebb bővülése, a mérsékeltebb hűtési igény, valamint az energiahatékonyság gyorsabb javulása egyaránt hozzájárult.
Az energiaigény-növekmény legnagyobb részét, 27%-át a napenergia fedezte, megelőzve a földgázt (17%). Ez mérföldkövet jelöl az energiaátállásban, ugyanis ez az első olyan alkalom a történelemben, hogy egy modern megújuló energiaforrás járult hozzá legnagyobb mértékben a globális energiaigény növekedésének kielégítéséhez.
A globális kereslet növekedésének közel 60%-át az alacsony karbonkibocsátású források, vagyis a megújulók és a nukleáris energia együttesen fedezték.
A villamos energia iránti igény jóval több mint kétszer olyan gyorsan (~3%) nőtt, mint a teljes (végső) energiafelhasználás, ami az IEA szerint egyértelműen arra utal, hogy a világ belépett az elektromosság korába.
Azzal együtt is, hogy a növekedési ráta csökkent 2024-hez képest, nagyrészt olyan egyszeri tényezők miatt, mint például az indiai és délkelet-ázsiai hűtési igény mérséklődése, e továbbra is az elmúlt évtized 2,8%-os átlaga felett áll.
Az áramigény erősödését ismét
az épületek és az ipar hajtotta,
és bár a növekedésnek csak kis részét tették ki, az elektromos járművek és az adatközpontok kereslete is gyorsan nőtt.
Az olaj, a földgáz és a szén iránti igény egyaránt nőtt 2025-ban, de kisebb mértékben mint 2024-ben.
Az olajkereslet növekedése 2025-ben 0,65 millió hordó/nap, azaz 0,7%-os volt, szemben a 2024-es, már amúgy is visszafogott 0,75 millió hordó/nap növekedéssel. A közúti közlekedés olajigényét kordában tartotta az elektromos járművek értékesítéseinek folyamatos és gyors bővülése: 2025-ben világszerte több mint 20 millió darab új elektromos autó állt forgalomba, ami több mint 20%-kal haladja meg a 2024-es értéket, és a 2025-ös újautó-eladásoknak összességében körülbelül az egynegyedét teszi ki.
A földgázkereslet növekedése jelentősen lelassult 2025-ben, és körülbelül 1%-kal emelkedett éves összevetésben a 2024-ben regisztrált 2,8%-os bővülést követően. A szénkereslet 2025-ben mintegy 0,4%-kal nőtt a 2024-es szinthez képest, miután az Egyesült Államokban erőteljes trendforduló következett be, ugyanakkor a megújuló források előretörése és időjárási okok visszafogták a növekedést.
A megújulók és az atomenergia-termelés növekedése a villamosenergia-termelésen belül is gyorsabb volt, mint a fosszilis forrásoké; önmagában a napenergia az áramtermelés bővülésének körülbelül a 70%-át tette ki.
A napelemes rendszerek áramtermelése 600 terawattórával (TWh) bővült tavaly,
ami az egy forráshoz köthető valaha volt legnagyobb növekedés
- a válság utáni fellendülési időszakokat leszámítva.
A megújuló alapú áramtermelő kapacitás globális szinten rekordnak számító 800 gigawattal (GW) nőtt 2025-ben, melynek 75%-át a napelemes rendszerek tették ki.
A legnagyobb arányú növekedést teljesítő villamos energia technológia az akkumulátoros energiatárolás volt, melynek beépített teljesítőképessége 2025-ben mintegy 40%-kal nőtt, és elérte a közel 110 GW-ot, ami jelentősebb, mint a gázerőművek valaha volt legnagyobb éves kapacitásbővülése.
Szintén több évtizedes csúcs közelében,az elmúlt 30 év egyik legmagasabb szintjén áll a világszerte épülő atomerőmű kapacitás nagysága (78 GW), miután 2025-ben több mint 12 GW-nyi beruházás indult. Az építés alatt álló atomreaktorok szinte mindegyike nagyméretű, de Kínában és Oroszországban 1-1 kis moduláris reaktoron (SMR) is dolgoznak.
EKözben az energiával kapcsolatos globális szén-dioxid-kibocsátás új rekord magasságba,
38,4 milliárd tonnára emelkedett 2025-ben, de a növekedési ráta mérséklődött, mintegy 0,4%-ra. Ez messze elmarad a globális gazdasági bővülés ütemétől (~3,1% 2025-ben), ami a CO2-kibocsátás és a gazdasági aktivitás folytatódó szétválását jelzi.
Míg Kína kibocsátása csökkent a megújulók terjedése, az energiaigényes iparágak strukturális hanyatlása és az általánosan lassabb keresletnövekedés miatt, Indiáé pedig az 1970-es évek óta először stagnált időjárási okok és a megújulók térnyerése következtében, addig a hideg tél és a magasabb földgázárak növelték a fejlett gazdaságok kibocsátását, így az gyorsabban nőtt (+0,5%), mint a feltörekvő és fejlődő gazdaságok kibocsátása (+0,3%), ami az 1990-es évek óta először fordult elő.
Az IEA számításai szerint a tisztaenergia-technológiák 2019 óta megvalósult telepítései a globális éves fosszilis tüzelőanyag-felhasználás mintegy 7%-ának megfelelő fosszilis tüzelőanyag-igény realizálódását tette elkerülhetővé 2025-ben (>35 exajoule). A tiszta technológiák 2010-es évek végétől megfigyelhető nagyobb mértékű alkalmazása egyúttal évi 3 milliárd tonna CO2-kibocsátást is megelőz, ami a globális kibocsátás mintegy 8%-a.
Címlapkép forrása: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images
