Vajon az új Fed-elnök „trumposítani” fogja az amerikai jegybankot?

A politikusok általában békén hagyták az amerikai központi bankot. Kevés választó figyel közvetlenül a monetáris politikára, és amikor észreveszik az inflációt, jól jöhet, ha van valaki, akit hibáztathatnak. Donald Trump nem egy szokványos politikus. Így második elnöki ciklusában az elnök, aki szerint a kamatlábak túl magasak, perekkel támadta a Federal Reserve-t, a közösségi médiában dühöngött annak elnöke, Jerome „túl késő” Powell miatt, és hamis bűnügyi nyomozást indított ellene, hogy megfélemlítse őt.

Az elnök eddigi heves kirohanásai egyelőre nem hozták meg a kívánt hatást. Sőt, akár visszafelé is sülhettek el, mivel még feszesebbre húzták a Fed védelmezőinek gerincét.

Úgy tűnik, a Legfelsőbb Bíróság nem fogja engedni Trumpnak, hogy kirúghassa Lisa Cookot, a Fed kormányzóját. Thom Tillis, a leköszönő republikánus szenátor azon manővere, amellyel meg akarta akadályozni Kevin Warsh – Trump által Powell utódjaként kijelölt személy – kinevezésének jóváhagyását, valószínűleg közrejátszott abban, hogy az Igazságügyi Minisztérium (DoJ) április 24-én úgy döntött, ejti a Fed-elnök ellen indított eljárást.

A piacok mára már nem vesznek tudomást Trump rendszeres Fed-ellenes támadásairól.