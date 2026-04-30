Válaszolt Zelenszkij: szerinte egyetlen oka van annak, hogy Oroszország hirtelen tűzszünetet akar
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország csupán meg akarja védeni saját katonai parádéját az ukrán támadásoktól, ezért akar tűzszünetet május 9-ére – számol be az ukrán RBK.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap jelentette be, hogy Oroszország tűzszünetet szeretne május 9-ére Ukrajnával.

Azt akarja, hogy a parádé pár órája békésen lemenjen, aztán folytatni fogják a támadásokat”

– kommentálta Zelenszkij az orosz felvetést.

Hozzátette ugyanakkor: Ukrajna mindig pozitívan áll hozzá a tűzszünet kérdéséhez, különösen, ha ezek pozitívak, őszinték és tényleg megvédik a civilek életét.

Azt nem konkretizálta egyértelműen, hogy Kijev most elfogadja-e vagy elutasítja az Oroszország által felajánlott, rövid tűzszünetet.

