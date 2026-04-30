Váratlan fordulat a gázpiacon: hatalmas versenyelőnybe került egy európai állam az új árakkal

Kihirdették Bulgária májusi leszállításra vonatkozó földgázárát, ami közel 20 százalékkal alacsonyabb az európai irányadó TTF-jegyzésnél - írta meg a Montel. A kereskedők szerint ez a kedvező ár élénkítheti a belföldi és a regionális felhasználást egyaránt.

Bulgária gázár-mechanizmusa egy szigorúan szabályozott havi folyamat, ahol az energiaszabályozó hatóság (EWRC) a bolgár állam tulajdonában álló Bulgargaz tényleges beszerzési költségei alapján rögzíti a következő havi árat.

A bolgár állami gázszolgáltató javaslatára az energiaszabályozó csütörtökön

35,9 euró/megawattórában határozta meg a májusi gázárat.

Az állami gázcég nemcsak a lakossági szolgáltatóknak ad el gázt, hanem ő a legnagyobb nagykereskedő is. Sok nagyipari szereplő (példából kiindulva: a Neochim vagy az Agropolychim műtrágyagyárak) közvetlenül a Bulgargazzal áll szerződésben.

A kereskedők szerint ez az ár most "rendkívül vonzó", ami arra ösztönözheti a bulgáriai ipart – különösen a műtrágyaszektort –, hogy növelje a gázfogyasztását. Ugyanis a műtrágyagyártásnál a földgáz nem csupán fűtőanyag, hanem alapanyag (ebből nyerik a hidrogént az ammóniagyártáshoz). A költségeik közel 70-80%-át a gáz adja.

Az árelőny különösen szembetűnő, ha az európai benchmark árjegyzést nézzük. A TTF legközelebbi lejáratú kontraktusa jelenleg 46,3 euró megawattóránként,

tehát közel 10 euró eltérés van a kettő között.

Ha a bolgár gyár 36 euróért kapja a gázt, miközben a német vagy holland versenytársa a 46 eurós TTF tőzsdei áron veszi, az a bolgár cégnek hatalmas versenyelőnyt jelent.

Az alacsony bolgár ár a szomszédos piacokra is hatással lehet. A kereskedők megjegyezték, hogy a Bulgargaznak kereskedelmi kapcsolatai vannak több görög, észak-macedón, moldovai és ukrán energiacéggel. Ezek a vállalatok swapügyleteken keresztül szintén vásárolhatnak az állami szállítótól. Görögország különösen érdekelt lehet a lehetőségben, mivel gázalapú áramtermelése márciusban havi összevetésben 20 százalékkal nőtt.

Bulgária jelenleg évi 1 milliárd köbméter azeri gázt importál a 3 milliárd köbméteres kapacitású görög-bolgár rendszerösszekötőn (IGB). A szabályozó szerint ez a mennyiség a nyári keresletet szinte teljes egészében fedezi. Az EWRC hangsúlyozta, hogy az azeri gázszállítások legalább júniusig meghatározó szerepet játszanak a kedvező belföldi árak fenntartásában. Emellett védelmet nyújtanak a más európai piacokon tapasztalt áremelkedésekkel szemben.

Júliustól azonban az Azerbajdzsánnal kötött gázszerződés árát az emelkedő nemzetközi olajárak figyelembevételével frissítik

– tette hozzá a hatóság. Ez azért lehet, mert a bolgár gázmix gerincét egy hosszú távú, olajindexált azeri szerződés adja, amelynek árazása az olajár mozgását követi.

