Zelenszkij szerint Putyin új ajánlattal állt elő - Vége lehet a harcoknak, de Moszkva feltétele elfogadhatatlan

Az ukrán elnök a Bloombergnek adott interjújában kifejtette, hogy

Moszkva várhatóan az eddig kihelyezett büntetőintézkedések enyhítéséhez köti majd a harcok beszüntetését.

Zelenszkij szerint orosz részről már most felvetik a SWIFT-rendszerből történt kizárás feloldását, hogy a bankjaik újra zavartalanul működhessenek a nemzetközi pénzügyi forgalomban.

Az államfő hangsúlyozta, hogy mindez Ukrajna számára súlyos kockázatot hordoz.

Zelenszkij arra szólította fel az Egyesült Államokat és Európát, hogy továbbra is tartsák fenn az Oroszországgal szembeni szankciókat. Kiemelte, hogy a nyugati szövetségeseknek nem szabad engedniük Moszkva nyomásának.

Az ukrán elnök megerősítette a Donald Trump két megbízottjának, Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek szóló kijevi meghívást. Elmondása szerint az amerikai küldöttekkel telefonon keresztül folyamatosan tartják a kapcsolatot.

Zelenszkij korábban arra is figyelmeztetett, hogy az amerikai külpolitikai fókusz Közel-Kelet felé történő eltolódása gyengíti az Oroszországra nehezedő nyomást. Úgy véli, ez a folyamat végső soron a háború elhúzódásához vezethet.

