Bejelentette Zelenszkij: hadseregreformot indít Ukrajna
Bejelentette Zelenszkij: hadseregreformot indít Ukrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette, hogy Ukrajna átfogó hadseregreformot indít. Ennek keretében megemelik a katonák illetményét, megerősítik a szerződéses rendszert, és megvizsgálják a régóta szolgáló állomány fokozatos leszerelésének lehetőségét.

Az államfő a Telegramon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a reform júniusban veszi kezdetét. Kiemelte, hogy az első eredményeknek már ugyanebben a hónapban meg kell mutatkozniuk. Ezek a változások különösen az ukrán védelmi erők legénységi állományának, altisztjeinek és parancsnokainak nyújtott anyagi juttatások terén lesznek érzékelhetők.

A tervezet három fő pillérre épül: az illetményemelésre, a szerződéses katonai szolgálat rendszerének megerősítésére, valamint a hosszú ideje szolgálatot teljesítő állomány fokozatos leszerelésének mérlegelésére.

Ez utóbbi különösen kritikus kérdés. A háború elhúzódása miatt ugyanis egyre többen vannak, akik már évek óta megszakítás nélkül a fronton harcolnak. Ez a kimerítő helyzet egyre komolyabb feszültséget generál mind a fegyveres erőkön belül, mind pedig az ukrán társadalomban.

Forrás: Reuters

Újraindultak a tárgyalások Ukrajna jövőjéről, az oroszok tűzszünetet akarnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Új békejavaslatot küldött Amerikának az iráni vezetés

Megint Tuapszét támadták az ukránok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

