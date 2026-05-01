Hírszerzési jelentés: Irán a háború folytatására készül, már dolgoznak a fegyverek élesítésén
Hírszerzési jelentés: Irán a háború folytatására készül, már dolgoznak a fegyverek élesítésén

Irán a tűzszünet esetleges összeomlására készül. Az NBC News értesülései szerint a közel-keleti ország az elmúlt napokban folyamatosan azon dolgozott, hogy felszínre hozza a háború miatt föld vagy a romok alatt rekedt rakétákat és drónokat - írta meg a Times of Israel.

A hírcsatorna egy név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselőt idéz, aki úgy gondolja, Teherán arra számít, hogy

a harcok kiújulása esetén azonnal folytatnia kell a drón- és rakétatámadásokat

Donald Trump amerikai elnökkel tegnap ismertették az Irán elleni csapások folytatására irányuló katonai terveket. A beszámolók szerint az elnök a következő napokban hoz döntést a további intézkedésekről.

Kapcsolódó cikkünk

Úgy néz ki, igaz, amit Trump mond: elég nagy baj van Iránban, egymásnak estek a vezetők

Bejelentést tett Trump: pusztító károkat okoz a blokád, a szemünk láttára omlik össze az ellenséges állam

Nyíltan elismerte Amerika: igaz a hír, Putyin végig segítette Irán háborúját

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
