Keményen üzent Kína az iráni háború miatt: felszólították az Egyesült Államokat a tengeri blokád feloldására
Globál

Kína ENSZ-nagykövete szerint létfontosságú az iráni tűzszünet fenntartása. Ha a Hormuzi-szoros Donald Trump kínai látogatásáig zárva marad, a kérdés a kétoldalú tárgyalások kiemelt témája lesz – számolt be a Reuters.

Fu Cung pénteken az ENSZ-ben tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a szorost mielőbb újra meg kell nyitni. Kína rendkívül aggódik az olyan nyilatkozatok miatt, amelyek a tűzszünet ideiglenes jellegére és újabb támadások szükségességére utalnak.

Iránnak fel kell oldania a Hormuzi-szoros korlátozásait, az Egyesült Államoknak pedig a tengeri blokádot

– fogalmazott a nagykövet.

A kínai diplomata szerint a legégetőbb feladat a fegyvernyugvás fenntartása. A tűzszünetnek tartósnak kell lennie, amelyet érdemi és jóhiszemű tárgyalásoknak kell kísérniük. Egyúttal felszólította a nemzetközi közösséget, hogy határozottan emelje fel a hangját a fegyveres harcok újraindulása ellen.

Donald Trump amerikai elnök tervezett kínai útjával kapcsolatban Fu Cung kijelentette:

amennyiben a Hormuzi-szoros addigra nem nyílik meg, a kérdés biztosan a kétoldalú megbeszélések napirendjének élére kerül.

A nagykövet határozottan visszautasította egyes amerikai tisztviselők vádjait a Kína és Irán közötti katonai együttműködésről, amelyeket teljesen hamisnak és megalapozatlannak nevezett.

Fu Cung az ENSZ Biztonsági Tanácsának soros elnökségét átvevő Kína nevében tartotta a tájékoztatót. Ennek során bejelentette, hogy Vang Ji kínai külügyminiszter május 26-án elnököl majd a testület egyik ülésén.

Donald Trump amerikai elnök szintén pénteken megismételte korábbi előrejelzését, miszerint a kőolaj és a földgáz világpiaci ára az iráni konfliktus lezárultával csökkenni fog.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Â© 2026 Pacific Press via Getty Images

