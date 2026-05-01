Kíméletlen lépésre szánta el magát az Egyesült Államok: Trump már célba vett egy újabb országot

Donald Trump amerikai elnök pénteken újabb végrehajtási rendeletet írt alá, amellyel jelentősen kiterjesztette a Kuba elleni szankciókat. A Fehér Ház tájékoztatása szerint a lépés a kubai kormány biztonsági apparátusát, valamint a korrupcióban és súlyos emberijog-sértésekben érintett személyeket és szervezeteket veszi célba – írja a Reuters. Korábban az elnök már jelezte, hogy Venezuela után Kuba ellen is műveletekre készül, ezért sokan itt is katonai beavatkozást várnak.

Az új korlátozások nemcsak a kubai kormány ügynökeit, tisztviselőit és támogatóit érintik. A rendelet úgynevezett másodlagos szankciókat is kilátásba helyez. Ezek alapján büntetőintézkedésekkel sújthatják azokat is, akik az érintettekkel üzleti tranzakciókat bonyolítanak le, vagy elősegítik azokat. Egyelőre nem közölték, hogy a szigorítások pontosan mely személyekre és szervezetekre vonatkoznak.

A rendelet burkolt figyelmeztetést is tartalmaz Havanna számára:

a Fehér Ház szerint Kuba olyan fegyveres csoportokkal tart kapcsolatot, mint Irán és a Hezbollah.

Az amerikai adminisztráció indoklása szerint a szigetország „megengedő környezetet biztosít ellenséges külföldi hírszerzési, katonai és terrorista műveletekhez, alig 160 kilométerre az amerikai szárazföldtől”.

A szankciók kiterjesztése szorosan illeszkedik a Trump-kormányzat Kubával szembeni keményvonalas politikájába. Az elnök többször kijelentette, hogy az ország az összeomlás szélén áll. Miután januárban elmozdította a hatalomból a venezuelai Nicolás Madurót, nyíltan közölte:

Kuba következik.

Washington már az év elején komoly nyomás alá helyezte a szigetországot, amikor a Maduro-rezsim megdöntését követően leállította a venezuelai kőolajexportot Kuba felé. Trump ezt követően büntetővámokkal fenyegetett meg minden olyan országot, amely nyersolajat szállít Kubába. A nyomásgyakorlás hatására a másik fő beszállító, Mexikó is leállította a szállítmányait.

Az üzemanyaghiány súlyos következményekkel járt, idén márom országos áramszünet is bekövetkezett, emellett számos külföldi légitársaság felfüggesztette a kubai járatait.

Az Egyesült Államok régóta követeli, hogy Kuba nyissa meg a központilag irányított gazdaságát. További feltételként szabták, hogy a havannai vezetés fizessen kártérítést a Fidel Castro kormánya által államosított ingatlanokért, és tartson szabad választásokat. Havanna azonban mindeddig határozottan elutasította ezeket a követeléseket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images