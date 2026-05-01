Kiszivárgott: szupermodern fegyverrendszert adott Izrael egykori ősellenségének

A brit gazdasági lap forrásai úgy tudják, hogy

Izrael az Iron Beam rendszer egyik változatát küldte el az Emírségekbe.

A rövid hatótávolságú rakéták és drónok megsemmisítésére alkalmas lézerfegyvert az izraeli hadsereg idén vetette be először élesben, a libanoni Hezbollah lövedékei ellen.

Az Iron Beam mellett a Spectro típusú felderítőrendszert is az Emírségekbe szállították. Ez a berendezés akár 20 kilométeres távolságból is képes észlelni a drónokat. Különösen hatékony az iráni gyártmányú Sahed típusú eszközök azonosításában.

Emellett korábbi cikkekben azt lehetett olvasni, hogy Izrael a Vaskupola légvédelmi rakétarendszer egyes komponenseit is az országba szállította.

A források szerint Izrael jelentős számú katonai személyzetet is telepített az öböl menti országba, akik a rendszerek üzemeltetéséért felelnek.

