  • Megjelenítés
Kiszivárgott: szupermodern fegyverrendszert adott Izrael egykori ősellenségének
Globál

Portfolio
A Financial Times értesülései szerint Izrael fejlett fegyverrendszereket, köztük Iron Beam lézeres légvédelmi rendszert telepített az Egyesült Arab Emírségekbe az iráni háború során.

A brit gazdasági lap forrásai úgy tudják, hogy

Izrael az Iron Beam rendszer egyik változatát küldte el az Emírségekbe.

A rövid hatótávolságú rakéták és drónok megsemmisítésére alkalmas lézerfegyvert az izraeli hadsereg idén vetette be először élesben, a libanoni Hezbollah lövedékei ellen.

Az Iron Beam mellett a Spectro típusú felderítőrendszert is az Emírségekbe szállították. Ez a berendezés akár 20 kilométeres távolságból is képes észlelni a drónokat. Különösen hatékony az iráni gyártmányú Sahed típusú eszközök azonosításában.

Még több Globál

Emellett korábbi cikkekben azt lehetett olvasni, hogy Izrael a Vaskupola légvédelmi rakétarendszer egyes komponenseit is az országba szállította.

A források szerint Izrael jelentős számú katonai személyzetet is telepített az öböl menti országba, akik a rendszerek üzemeltetéséért felelnek.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility