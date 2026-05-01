Megint Tuapszét támadták az ukránok

Ukrajna pénteken bejelentette, hogy csapást mért a fekete-tengeri Tuapsze orosz kikötőváros olajfinomítójára és kikötői infrastruktúrájára. A támadás következtében a tárolótartályok kigyulladtak.

A célpont egy olyan létesítményegyüttes volt, amelyet az elmúlt hetekben már többször is értek légicsapások.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közleménye alapján a tuapszei tengeri olajterminál és a finomító együttesen egy kiemelten fontos ipari komplexumot, illetve logisztikai csomópontot alkot. Ez a központ köti össze az orosz kőolaj kitermelését, feldolgozását, valamint exportját.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images