Távozik a Magyar Honvédségtől Porkoláb Imre dandártábornok
Közös megegyezéssel távozik a Magyar Honvédség kötelékéből Porkoláb Imre dandártábornok, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának munkatársa. A jelentős hazai és nemzetközi karriert befutott tiszt hivatásos szolgálati viszonyának megszüntetéséről szóló határozat csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben, ezt a Telex szúrta ki.

Porkoláb Imre volt az első magyar katona, aki 1994-ben elvégezte a brit Királyi Katonai Akadémiát. Pályafutása során kiemelkedő nemzetközi tapasztalatot halmozott fel.

Szolgált az iraki és az afganisztáni missziókban, később pedig a washingtoni Pentagonban képviselte a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokságát.

Ezt követően a NATO DIANA védelmi innovációs ügynökség igazgatótanácsának elnökhelyettesi feladatait is ellátta.

A külföldi megbízatások mellett itthon is fontos vezetői pozíciókat töltött be. Miután irányította az MCC Vezetőképző Akadémiáját, 2022-ben a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa lett. Két évvel később innen került át a Miniszterelnöki Kabinetirodába. Itt Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó közvetlen munkatársaként tevékenykedett. Szakmai munkásságát tavaly március 15-én a Magyar Érdemrend tisztikeresztje katonai tagozatával ismerték el.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

