Trump kezében a végső döntés: kész vannak a katonai tervek, Izrael készültségben - Bármelyik pillanatban folytatódhat a háború

Az izraeli 12-es csatorna csütörtöki beszámolója szerint a jeruzsálemi kormányzati tisztviselők arra készülnek, hogy
az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások már a jövő hét elején kudarcba fulladhatnak.
Az izraeli vezetők úgy látják, hogy Washingtonnak "új lendületet kell adnia a Hormuzi-szorosban folytatott nyomásgyakorlásnak." Ezt szerintük az iráni gáz- és energetikai létesítmények, valamint a kormányzati infrastruktúra elleni katonai csapásokkal érhetik el.
Izrael és az Egyesült Államok emellett közösen dolgozik a haditengerészeti eszközökkel való nyomásgyakorlás fokozásán is.
Közben a Fehér Házban Brad Cooper tengernagy, az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) vezetője tartott eligazítást Trumpnak a katonai lehetőségekről. Az Axios hírportál szerint az elnök elé terjesztett tervek között szerepel a szárazföldi erők bevetése is. Ennek célja a Hormuzi-szoros egy részének ellenőrzés alá vonása, hogy biztosítsák a kereskedelmi hajóforgalmat.
Trump közben számos opciót mérlegel: köztük a katonai csapás folytatását, a tengeri blokád kiterjesztését, de akár az egyoldalú győzelem kihirdetését is.
A Bloomberg értesülései szerint a CENTCOM kérte a régóta késlekedő Dark Eagle hiperszonikus rakétarendszer közel-keleti telepítését is, amelyet esetlegesen Irán ellen vetnének be. Ez lenne a modern fegyverzet első éles alkalmazása.
Israel Katz izraeli védelmi miniszter csütörtökön figyelmeztetett: bár országa támogatja az amerikai diplomáciai erőfeszítéseket, előfordulhat, hogy "hamarosan ismét cselekednie kell" az Irán jelentette egzisztenciális fenyegetés elhárítása érdekében. Ezzel szemben az Iszlám Forradalmi Gárda katonai vezetője, Madzsid Muszavi azzal fenyegetett, hogy még egy "rövid és taktikai" ellenséges műveletre is "fájdalmas, elhúzódó és széles körű csapásokkal" válaszolnak. Maszúd Pezeskjan iráni elnök eközben a tengeri zárlatot a "katonai műveletek kiterjesztésének" minősítette.
Címlapkép forrása: Public Domain / Wikimedia Commons
