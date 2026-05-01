Úgy néz ki, igaz, amit Trump mond: elég nagy baj van Iránban, egymásnak estek a vezetők
Irán elnöke és a parlamenti házelnök arról tárgyalnak, hogy menesszék Abbász Aragcsi külügyminisztert, mivel úgy látják, az ország érdekének képviselete helyett a forradalmi gárda álláspontját közvetíti, emiatt pedig borulhatnak a tárgyalások Amerikával – írta meg az iráni emigránsok által szerkesztett Iran International bennfentes források alapján.

Több Iránhoz köthető lap is arról írt az elmúlt hetekben, hogy az amerikaiakkal való béketárgyalások kezdete óta mélyül a széthúzás az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest vezetése és a teheráni politikai vezetők közt.

Az Iran International arról szerzett információkat:

Maszoúd Peszeskján elnök és Mohamed Bagher Galibáf házelnök azon gondolkoznak, hogy kirúgják Abbász Aragcsi külügyminisztert, mivel úgy látják, teljesen alávetette magát a forradalmi gárda érdekeinek.

A politikusok állítólag úgy látják, hogy Aragcsi az elmúlt két hétben kizárólag Ahmed Vahidi forradalmi gárdista vezető parancsait kezdte el teljesíteni, nem is beszél Peszeskjánnal vagy Galibáffal, így az amerikakkal való tárgyalásokról is csak Vahidinek ad számot és az ő érdekeit képviseli.

Hírszerzési jelentés: Irán a háború folytatására készül, már dolgoznak a fegyverek élesítésén

Távozik a Magyar Honvédségtől Porkoláb Imre dandártábornok

Újraindultak a tárgyalások Ukrajna jövőjéről, az oroszok tűzszünetet akarnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Peszeskján emiatt állítólag több közeli bizalmasának is azt mondta, hogy szeretné leváltani Aragcsit, ha nem változtatja meg a hozzáállását.

A lap arra is kitér: Peszeskján és Vahidi közt több okból is mélyül az ellentét, Vahidi egyre nagyobb hatáskört követel magának az államigazgatásban a háborúra hivatkozva, folyamatosan veszi át még polgári, politikai vezetők kinevezését is, amikor ez az elnök dolga lenne.

Donald Trump és más, amerikai vezetők is rendszeresen beszélnek arról, hogy igazából fogalmuk sincs, ki irányítja most Iránt, az ország vezetésében tapasztalható belső ellentétek miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentést tett Trump: pusztító károkat okoz a blokád, a szemünk láttára omlik össze az ellenséges állam

Nyíltan elismerte Amerika: igaz a hír, Putyin végig segítette Irán háborúját

Beláthatatlan következményekre figyelmeztetett Merz: egyetlen lépéssel túszul ejtették az egész világot

Címlapkép forrása: Sedat Suna/Getty Images

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
