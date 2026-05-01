Úgy néz ki, igaz, amit Trump mond: elég nagy baj van Iránban, egymásnak estek a vezetők

Több Iránhoz köthető lap is arról írt az elmúlt hetekben, hogy az amerikaiakkal való béketárgyalások kezdete óta mélyül a széthúzás az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest vezetése és a teheráni politikai vezetők közt.

Az Iran International arról szerzett információkat:

Maszoúd Peszeskján elnök és Mohamed Bagher Galibáf házelnök azon gondolkoznak, hogy kirúgják Abbász Aragcsi külügyminisztert, mivel úgy látják, teljesen alávetette magát a forradalmi gárda érdekeinek.

A politikusok állítólag úgy látják, hogy Aragcsi az elmúlt két hétben kizárólag Ahmed Vahidi forradalmi gárdista vezető parancsait kezdte el teljesíteni, nem is beszél Peszeskjánnal vagy Galibáffal, így az amerikakkal való tárgyalásokról is csak Vahidinek ad számot és az ő érdekeit képviseli.

Peszeskján emiatt állítólag több közeli bizalmasának is azt mondta, hogy szeretné leváltani Aragcsit, ha nem változtatja meg a hozzáállását.

A lap arra is kitér: Peszeskján és Vahidi közt több okból is mélyül az ellentét, Vahidi egyre nagyobb hatáskört követel magának az államigazgatásban a háborúra hivatkozva, folyamatosan veszi át még polgári, politikai vezetők kinevezését is, amikor ez az elnök dolga lenne.

Donald Trump és más, amerikai vezetők is rendszeresen beszélnek arról, hogy igazából fogalmuk sincs, ki irányítja most Iránt, az ország vezetésében tapasztalható belső ellentétek miatt.

