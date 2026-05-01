Több Iránhoz köthető lap is arról írt az elmúlt hetekben, hogy az amerikaiakkal való béketárgyalások kezdete óta mélyül a széthúzás az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest vezetése és a teheráni politikai vezetők közt.
Az Iran International arról szerzett információkat:
Maszoúd Peszeskján elnök és Mohamed Bagher Galibáf házelnök azon gondolkoznak, hogy kirúgják Abbász Aragcsi külügyminisztert, mivel úgy látják, teljesen alávetette magát a forradalmi gárda érdekeinek.
A politikusok állítólag úgy látják, hogy Aragcsi az elmúlt két hétben kizárólag Ahmed Vahidi forradalmi gárdista vezető parancsait kezdte el teljesíteni, nem is beszél Peszeskjánnal vagy Galibáffal, így az amerikakkal való tárgyalásokról is csak Vahidinek ad számot és az ő érdekeit képviseli.
Peszeskján emiatt állítólag több közeli bizalmasának is azt mondta, hogy szeretné leváltani Aragcsit, ha nem változtatja meg a hozzáállását.
A lap arra is kitér: Peszeskján és Vahidi közt több okból is mélyül az ellentét, Vahidi egyre nagyobb hatáskört követel magának az államigazgatásban a háborúra hivatkozva, folyamatosan veszi át még polgári, politikai vezetők kinevezését is, amikor ez az elnök dolga lenne.
Donald Trump és más, amerikai vezetők is rendszeresen beszélnek arról, hogy igazából fogalmuk sincs, ki irányítja most Iránt, az ország vezetésében tapasztalható belső ellentétek miatt.
Címlapkép forrása: Sedat Suna/Getty Images
Arányosabb választási rendszert többmandátumos körzetekkel: itt az újabb elképzelés
Mandátummatetikai megoldás a listás korrekción túl.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Megdőlt a hidegrekord Magyarországon
Az ország nagy részében fagyott hajnalban.
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Úgy néz ki, igaz, amit Trump mond: elég nagy baj van Iránban, egymásnak estek a vezetők
Igazi politikai csata dúl Teheránban.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Kínai gigahitel Magyarországnak: sosem látott részleteket adott ki az ÁKK a kormányváltás után
Fontos szám látott napvilágot.
Bejelentette Magyar Péter: azonnal visszaküldik Wáberer Györgynek az átutalt 100 milliós támogatást
"Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk."
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.