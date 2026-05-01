Új békejavaslatot küldött Amerikának az iráni vezetés
Irán csütörtökön eljuttatta legújabb tárgyalási javaslatát a pakisztáni közvetítőknek az Egyesült Államokkal folytatandó egyeztetésekkel kapcsolatban – jelentette pénteken az IRNA iráni állami hírügynökség.

Teherán a pakisztáni diplomáciai csatornákon keresztül küldte el a dokumentumot, amely az iráni–amerikai közvetett tárgyalások legújabb állomása. Pakisztán az elmúlt időszakban kulcsszerepet játszik a két ország közötti közvetítésben, mivel Washington és Teherán között nincs közvetlen diplomáciai kapcsolat.

A javaslat pontos tartalmáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

