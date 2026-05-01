Újraindultak a tárgyalások Ukrajna jövőjéről, az oroszok tűzszünetet akarnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Amerika és Oroszország ismét tárgyalni kezdett az ukrajnai háború lezárásáról, ukrán források szerint Moszkva tűzszünetet is felajánlott a szankciók fokozatos feloldásáért cserébe. Putyin elnök nyilvánosan arról kommunikál, hogy a május 9-ei hétvégére legalább egy átmeneti fegyvernyugvást szeretne nyélbe ütni. Közben Ukrajna és Izrael diplomáciai botránya rendeződni látszik - Jeruzsálem nem engedi kikötni azt a hajót, amely állítólag lopott ukrán gabonát akart eladni a zsidó államnak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki eseményeivel.
Friss információk az ukrán nagyvárosok elleni támadásokról

Folyamatosan jönnek a friss hírek az éjjeli orosz dróncsapások által okozott károkról:

  • Dnyipró városát is csapás érte, kilenc ember megsérült, ketten súlyosan.
  • Herszon városában az orosz hadsereg felrobbantott egy postai raktárat.
  • Odesszában öt sérültje van az éjjeli támadásoknak, két épület lángjainak megfékezésén dolgoznak a tűzoltók.
  • Krivij Rihben egy ember sérült meg.
  • Harkivben vasúti infrastruktúrát romboltak le az oroszok és egy vonat is kigyulladt.
  • Szumit és Zaporizzsját is támadás érte.
Reggeli jelentések

Folyamatosan érkeznek a reggeli jelentések a frontvonalról, ukrán és orosz oldalról egyaránt.

  • Az elmúlt 24 órában 138 összecsapás történt a szárazföldön az orosz és az ukrán haderő közt, a harcok epicentruma Pokrovszk és Huljajpole - állítja az ukrán vezérkar.
  • Az éjjel az orosz haderő 210 drónt indított Ukrajna ellen, ebből 190-et lőtt le a légvédelem - olvasható a légierő reggeli jelentésében.
  • Harkiv, Odessza, Izmail került támadás alá reggel az Ukrinform beszámolója szerint.
  • Az ukrán drónerők ismét támadást mértek a fekete-tengeri Tuapsze kikötővárosra, Oroszországban.
  • Orosz oldalon Harkiv elleni csapásokról jöttek hírek - kommunikációs terminálok, parancsnoki állások, Starlink-terminálok megsemmisítését jelentette az orosz védelmi minisztérium.
  • Az orosz légvédelmi erők 140 ukrán drón lelövését jelentették az éjjeli, hajnali órákban.
Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki eseményeivel.

