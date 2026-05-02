A harctéren valósult meg a katonák rémálma: fegyverek, amiket egyetlen apróság tett teljesen tönkre

Az elhúzódó fegyveres konfliktusok sajátossága, hogy a hadiipari fejlesztéseknek a különböző fegyveres erők egészen elképesztő tempót tudnak diktálni: lényegében ki sem kerül még a katonákhoz egy eszköz, máris érkezik a következő iteráció, ami gyakran inkább a gyártási költségek csökkentésében, mintsem a használhatóságban jelent előnyt a harcoló feleknek. Cikkünkben összeszedtünk négy olyan fegyvert a második világháborúból, amelyek akár sokkal illusztrisabb karriert is befuthattak volna.

Golyózápor a tundrákon: a PPD géppisztolyok

Listánk első – és egyetlen szovjet – fegyvere a laikusok számára elsőre még ismerősnek is tűnhet: perforált acélköpeny a cső körül, elsőre is kiszúrható dobtár, ez biztosan a legendás PPS-41-es! Bár küllemre a legendás Vaszilij Gyegtyarjov által tervezett PPD széria valóban hasonlít a szovjet katonák által legnagyobb számban használt géppisztolyokhoz, a történetük egymástól teljesen elkülönül.

Gyegtyarjov a ’30-as években kezdett el azzal kísérletezni, hogy meghonosítsa a Szovjetunióban a világ egyik első géppisztolyának, a német MP-18-asnak egy verzióját. Bár Moszkva értékelte a fegyvergyáros törekvéseit, a PPD-34 és PPD-34/38-as prototípusok a gyártási nehézségek miatt csak nagyon kis számban készültek el. A modernizált, olcsóbban előállítható PPD-40 már használhatóbb eszköznek tűnt, ugyanakkor a világháború kirobbanása után a szovjeteknek sok géppisztoly kellett, ráadásul olcsón, az acélmarásos technológiával készült PPD-k pedig ezeknek a kritériumoknak nem feleltek meg.

Legendás propagandafotó: Leningrádot védő szovjet katona egy PPD-40-essel. Forrás: RIA Novosti archive, image #93172 / Vsevolod Tarasevich via Wikimedia Commons

A segítséget akarva-akaratlanul a Téli háborúban Moszkvának kellemetlen veszteségeket okozó finnek szolgáltatták: az északi állam saját hadiipara a legyártott fegyverek mennyiségét tekintve elenyésző volt ugyan, a minőségre viszont nem lehetett panasz (a finnek egyébként a függetlenedéskor nyakukon maradt, elavult orosz Moszin-Nagant ismétlőpuskákat is nagyon látványosan feljavították): a Suomi KP/-31-es géppisztoly kétségtelenül a korszak egyik legjobb ilyen fegyvere volt, a megkaparintott fegyverek leegyszerűsítésével pedig Moszkva egy valóban jól használható fegyvert, a már említett PPS-41-est kapta meg.

A PPD-szériával a gyártási nehézségeken kívül amúgy kevés baj volt:

kényelmesebb volt célra tartani őket, mint a „papasákat”, könnyebbek voltak, a tűzgyorsaságuk pedig alacsonyabb volt, ami sorozatlövés közben kezelhetőbbé tette őket,

bár az általuk használt 71 lőszeres dobtárak nem voltak túl megbízhatóak (általános igazság, hogy több megbízhatatlan dobtáras fegyver létezik, mint megbízható). Sorsukat csak az pecsételte meg, hogy a finnektől beszerzett technológiát jóval olcsóbb volt tömegesen gyártani. A PPD a világháborúban csak nagyon kis számban került harcoló alakulatokhoz.

Minden rendben, amíg szét nem szeded: Reising M50 és M55

Bár elsőre furcsának hathat, az amerikai fegyvereres erők körében az újonnan bevezetett haditechnikát a tengerészgyalogság minden esetben később kapja meg, mint a hadsereg. Így történhetett meg az, hogy míg a hadsereg Észak-Afrikában már a modernnek számító M1 Garand öntöltő puskákat használta, addig a Csendes-Óceánon a tengerészgyalogosok még a forgó tolózáras Springfield puskákkal voltak kénytelenek harcba vonulni. Ez a helyzet adott teret az amerikai tengerészgyalogosok egyik leggyűlöltebb fegyverének, a Reising-géppisztolynak is.

Euene Reising eredetileg civil és rendvédelmi feladatok ellátására kezdte el megtervezni a fegyvert a ’40-es évekre azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Államoknak hamarosan rengeteg géppisztolyra. A később M50 és M55 néven hadrendbe állított fegyverek a legendás Thompson riválisai voltak az amerikai teszteken, hivatalos rendszeresítésre azonban a géppisztoly megbízhatósági problémái miatt nem akaródzott sor kerülni. A hadsereg kerek perec elutasította Reising dizájnját, a tengerészgyalogság és a haditengerészet pedig csak azért fogadta el őket, mert a fent már említett elosztási rendszer miatt egyértelmű volt, hogy nem fognak elég Thompsonhoz jutni.

Ha jobban odafigyelnek a gyártásra, az M50-es kiváló fegyver lehetett volna. Apró érdekesség, hogy a géppisztoly csőre töltése nem egy megszokott felhúzókarral történik: a katonának az előagy aljára vájt nyílásba kellett benyúlnia hozzá. Forrás: Curiosandrelics via Wikimedia Commons

Elsőre egyébként a Reising, különösen az M50-es fix tusás verzió (az M55 behajtható tusát kapott) lényegében minden szempontból jobbnak ígérkezett a „Chicagoi írógépnél”:

könnyebb, pontosabb, kényelmesebb és olcsóbb volt, miközben ugyan azt a .45-ös lőszert tüzelte.

A gondokat máshol kellett keresni.

Ami az amerikai teszteken nem derült ki, az az volt, hogy a Reisingek a Csendes-óceán éghajlatát nem igazán kedvelik: a homok meghibásodásokat okozott tüzelés közben, a sós tengervíz pedig korrodálta a fém alkatrészeket, melyeket az Egyesült Államok időjárására terveztek.

Akadt azonban egy másik probléma, amire a harctéren derült csak fény: a fegyvert gyártó Harrington & Richardsonnak egyszerűen nem volt elég tapasztalata a katonai piacra történő tömegtermelésben, így az egyes alkatrészeket kézzel illesztették össze. Ez egy sport- vagy vadászfegyver esetében nem lett volna probléma, a tengerészgyalogosok azonban úgy tartották karban a fegyvereiket, hogy a zár- és elsütőszerkezeteket egy helyre gyűjtötték, a takarítás elvégzése után pedig a katonák egyszerűen felmarkoltak egy-egy alkatrészt, nem ügyelve arra, hogy az a saját fegyverükből lett-e kiszerelve. Az eredmény borítékolható volt: a Reisingek akkor sem működtek, amikor rendesen ki voltak pucolva.

A kompaktabb M55-ösnek az alapverzióhoz képest is akadt egy komoly problémája: a végtelenül kényelmetlen behajtható tus hajlamos volt tüzelés közben egyszerűen becsukódni. Forrás: Curiosandrelics via Wikimedia Commons

Az M50 és M55 hiába volt ötlet szintjén kiváló koncepció, az elhibázott gyártás miatt közutálatra tett szert. Reisingnek arra sem volt ideje, hogy kijavítsa a hibákat, mivel a Thompson leváltására tervezett, végtelenül olcsó M3-as géppisztoly minden más megrendelést kiszorított.

Két rálövés, két kapufa – az 1941-es Johnson öntöltő puska és könnyűgéppuska

Azt, hogy Melvin C. Johnson mennyire volt peches semmi nem bizonyítja jobban, mint hogy rögtön két fegyverével is felkerült a listára. Amikor Johnson 1936-ban kézbe vette az amerikai fegyveres erők első rendszeresített öntöltő puskáját, az azóta legendássá vált M1 Garandot, elhatározta, hogy ilyet ő is tud csinálni, ebben pedig még igaza is volt.

Johnson 1938-ban be is mutatta az amerikai hadseregnek a fegyverét, akadt azonban egy elég komoly bökkenő: bár a puska teljesen rendben volt, nem volt jobb, mint a Garand. A Johnson pontosabb volt, nagyobb volt a tárkapacitása (tíz lőszer a Garand nyolc lőszerével szemben), ráadásul potenciálisan megbízhatóbb is volt, ugyanakkor az M1 nem volt olyan nehéz, ráadásul az újratöltés is gyorsabban ment. Külön probléma volt az is, hogy a Johnson rövid csőhátrasikásos elven működik, azaz a fegyver automata újratöltését a cső rövid hátraugrása segíti. Az ilyen fegyverekre elég problémás bajonettet szerelni, hiszen a cső tömegének legkisebb változása is megváltoztathatja azt a precízen kiszámolt időt, ami alatt a cső hátracsúszik. A végső szöget a puska koporsójába az verte bele, hogy egyszerűen túl későn jött:

mire a hadsereg 1940-ben befejezte a teszteket, az M1 Garand gyártása már gőzerővel folyt, ezt pedig logikus módon nem kukázta ki a hadsereg egy nagyjából ugyanolyan jó fegyverért.

A Johnson öntöltő puska egy nem túl gyakori, 10 lőszeres belső forgótárat kapott, amit két töltőléccel lehetett megtölteni. A régimódi bajonett rontott a megbízhatóságon, rádadásul használni is nehéz volt, hiszen a cső, amire rögzítették, vagy 2 centit hátracsúszott. Forrás: Curiosandrelics via Wikimedia Commons

Johnson még ebben az évben megpróbálkozott a tengerészgyalogságnál is, ám onnan is elhajtották, hasonló okokra hivatkozva. A leleményes feltaláló ekkor elkeresztelte a puskát, valamint az annak működési elvét másoló, ugyanazzal a lőszerrel működő könnyűgéppuskát (Johnson szóhasználatával „könnnyű automata puskát”) 1941-es modellnek, és kidobta a piacra, ahonnan gyorsan megérkezett az első megrendelés: Hollandia kért 70 ezer puskát és több ezer könnyűgéppuskát a Holland Kelet-Indiában állomásozó alakulatoknak.

Az évszám ugyanakkor feltűnő lehet: 1941 volt az az év, amikor a birodalmi Japán ténykedésének hála a holland gyarmati csapatok villámgyorsan megszűntek létezni, Johnson nyakán pedig ott maradt több tízezer puska és géppuska. A fegyvergyáros nem adta fel, ezzel pedig aránylag jól is járt: bár a tengerészgyalogságnak sem a puska, sem a géppuska nem kellett, a tengerészgyalogosok ejtőernyősei kicsit máshogy gondolkoztak: egyfelől adott volt, hogy Johnson fillérekért árulja a fegyvereit, másfelől az említett fegyverek csöve a már említett csőhátrasiklás miatt pillanatok alatt ki és beszerelhető volt, a deszantosok pedig minden pénzt megadtak volna egy kompakt csomagba szétszerelhető fegyverért.

Az alku megköttetett hát, az ejtőernyősök a puskát szerették, a géppuskát viszont egyenesen imádták.

Egy népszerű anekdota szerint az amerikai-kanadai FSSF (First Special Service Force) különleges alakulatnak annyira megtetszett a géppuska, hogy tetemes mennyiségű robbanószerért elcseréltek néhány tucatot a tengerészgyalogosokkal.

A Johnson volt az amerikaiak legjobb könyűgéppuskája a II. világháborúban, de alig háromezer darabot használtak. Forrás: Wikimedia Commons

Johnson puskája ugyanolyan jó volt, mint az M1 Garand, a géppuskája viszont kanyarban előzte az amerikai fegyveres erőknél rendszeresített Colt Browning automata puskát (BAR). Könnyebb és kényelmesebb volt, az irányzék használható volt, egyszerű volt szétszerelni és karban tartani, ráadásul a BAR villalába legendásan rossz volt, rontotta a fegyver egyensúlyát, nehéz volt ki és becsukni, míg a Johnson ezen alkatrésze kiválóan működött.

Az 1941-es széria kis számban ugyan, de végül végigszolgálta a második világháborút, az elit deszantosok és kommandósok kifejezetten szerették őket, de a rossz időzítés miatt sosem lettek igazán népszerűek.

