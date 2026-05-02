Az űrből is látszódnak a következmények Ukrajna pusztító oroszországi csapása után

Eloltották a tüzet az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötőjének tengeri terminálján, miután pénteken újabb támadás érte a térséget – a lángok megfékezésében mintegy 130 ember és több mint 40 technikai eszköz vett részt. A város az április 16. óta tartó támadássorozat miatt regionális vészhelyzetet hirdetett, a korábbi csapások olajtermék-szivárgást és súlyos környezetszennyezést is okoztak. A lakosokat figyelmeztették, hogy ne használjanak szűretlen vizet, és a mérgező levegőminőség miatt lehetőség szerint maradjanak otthon. Oroszország és Ukrajna szombaton is folytatta a kölcsönös csapásokat, miközben a béketárgyalások újraindulására továbbra sincs kilátás.

Eloltották a tüzet az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötőjének tengeri terminálján, miután pénteken újabb támadás érte a térséget. A krasznodari régió vészhelyzeti hatóságai a Telegramon közölték, hogy a lángokat sikerült megfékezni; a tűz oltásában mintegy 130 ember és több mint 40 technikai eszköz vett részt – számolt be a Bloomberg.

A lap emlékeztetett, hogy ez volt a legutóbbi csapás a tuapszei kikötő és a közeli, Rosznyeftyhez tartozó finomító ellen az április 16. óta tartó támadássorozatban.

A korábbi találatok után keletkezett tüzeket jellemzően csak több nap alatt tudták eloltani, a városban pedig a héten regionális vészhelyzetet hirdettek.

Tuapsze több mint 60 ezres város, és Oroszország egyik legnagyobb fekete-tengeri kikötőjének ad otthont.

A korábbi csapások olajtermék-szivárgást is okoztak a Tuapsze folyóban, a hatóságok pedig eddig több mint 13 ezer köbméter szennyezett talajt, illetve olajjal keveredett vizet gyűjtöttek össze három kármentesítési helyszínen. A helyi lakosokat arra figyelmeztették, hogy ne használjanak szűretlen vizet, és a mérgező levegőminőség miatt lehetőség szerint ne menjenek ki a szabadba.

Oroszország és Ukrajna szombaton is folytatta a kölcsönös támadásokat, miközben az ötödik évébe lépett háborúban továbbra sincs hír a béketárgyalások újraindulásáról.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a légvédelem 215 ukrán drónt semmisített meg 15 régió felett, köztük Belgorod, Moszkva és Krasznodar térségében.

Ukrajnában eközben Volodimir Zelenszkij szerint két ember meghalt, hét pedig megsérült Herszonban, amikor orosz FPV-drón csapódott egy városi kisbuszba; az ukrán elnök azt is közölte, hogy Oroszország ezen a héten mintegy 1600 drónt, közel 1100 irányított légibombát és három rakétát vetett be Ukrajna ellen.

