Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.
Szabályosan betonfalba ütközött az orosz terjeszkedés Ukrajnában: minden négyzetkilométer valóságos kínszenvedés

Lassult az orosz erlőrenyomulás áprilisban, Putyin katonái nemcsak márciushoz képest, hanem a tavalyi év azonos időszakához képest is kevesebb területet tudtak elfoglalni. Eközben a rohamok száma a hivatalos statisztikák alapján 2,2 százalékkal még nőtt is. Mindez arra utal, hogy az orosz előrenyomulás hatékonysága tovább csökken a donbászi hadszíntéren - tudósított a DeepStateUA és a Clément Molin OSINT-elemző.

Úgy néz ki, egész Oroszországban Ukrajnától rettegnek: szinte sehol nem lesz Győzelem Napi ünnepség

Számos orosz városban törölték vagy jelentősen korlátozták a május 9-i katonai díszszemléket az ukrán dróncsapások fenyegetése miatt, legalábbis erre utalnak regionális kormányzók friss nyilatkozatai és a helyi sajtóhírek - számolt be a Militarnyi.

Kerek-perec kijelentette a Pentagon: teljesen kifogytak, Európa évekre elfelejtheti az amerikai fegyvereket

Az Egyesült Államok több európai szövetségesét – köztük az Egyesült Királyságot, Lengyelországot, Litvániát és Észtországot – is figyelmeztette, hogy jelentős késésekre kell számítaniuk az amerikai fegyverszállítmányoknál, mivel az iráni háború súlyosan megterhelte Washington hadianyag-készleteit - írta meg a Financial Times.

Háborúra készülődik Európa egyik hatalma, mégis olyan alapvető problémák buktak ki, amely a totális kudarc felé mutat

Németország 1,35 milliárd eurós fejlesztésbe kezd az Északi-tenger partján fekvő Bremerhaven kikötőjében. A cél, hogy az eredetileg autóexportra tervezett létesítmény katonai eszközök, köztük 60 tonnás Leopard harckocsik szállítására is alkalmas legyen. A beruházás egy szélesebb felkészülési program része, amelynek keretében Berlin a magánszektort is bevonná a honvédelmi logisztikai feladatokba - írta a Bloomberg.

Fejvesztett menekülésbe kezdtek az orosz csapatok, harc nélkül adták fel a kulcsfontosságú várost

Fegyveres lázadók vették át az ellenőrzést Mali északi részének több stratégiai fontosságú pontja felett. Az offenzíva visszavonulásra kényszerítette a kormányerőket és orosz szövetségeseiket.

Friss felvételek bizonyítják: leszedtek az ukránok egy lopakodó vadászbombázót

Ukrán drónok találtak el orosz Szu–57-es és Szu–34-es harci repülőgépeket a cseljabinszki területen fekvő Sagol katonai repülőtéren. A támadás tényét az ukrán vezérkar is megerősítette - jelentette a Militarnyi.

Meghozta a döntést Donald Trump: ezrével indulnak útnak az amerikai katonák, Európa ennek nem fog örülni

Az Egyesült Államok ötezer katonát von ki Németországból – jelentette be a Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője pénteken.

Pénteki híreink összefoglalója

  • Volodimir Zelenszkij júniusban induló hadseregreformot hirdetett, illetményemeléssel, a szerződéses szolgálat megerősítésével és a tartós frontszolgálat miatti leszerelési opciók vizsgálatával.
  • Andrij Szibiha szerint az orosz május 9-i tűzszüneti felvetés manipuláció, amely főként az Egyesült Államok jóindulatának megnyerését célozza, miközben Kijev hivatalos ajánlatot nem kapott.
  • Fischer úgy látja, a transzatlanti biztonsági rend megrendül, és Európa „poszt-amerikai” korszakba léphet, ahol a vezető szerep súlya Németországra és Franciaországra hárul.
Újraindultak a tárgyalások Ukrajna jövőjéről, az oroszok tűzszünetet akarnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

