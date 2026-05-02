Ez az igazi csapás Európára: visszavonja csúcsfegyvereit az Egyesült Államok

A Pentagon bejelentette, hogy kivon ötezer amerikai katonát Németországból, emellett törli egy nagy hatótávolságú rakétaegység korábban tervezett telepítését. A döntés éles reakciókat váltott ki. Míg a német védelmi miniszter Európa saját védelmének megerősítését sürgeti, vezető amerikai és európai politikusok az elrettentő erő csökkenése és a NATO gyengülése miatt aggódnak.

A tervek szerint a következő hat-tizenkét hónapban egy teljes amerikai dandár hagyja el az Egyesült Államok legnagyobb európai bázisát. A jelenleg csaknem 40 ezer fős németországi kontingens csökkentése mellett Washington egy korábbi tervtől is elállt. Ez még a Biden-kormányzat idején született, és nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal felszerelt egységet telepített volna az országba. A lépés hátterében a Washington és Európa között feszülő ellentétek állnak. Ezeket az iráni háború körüli viták, valamint a Donald Trump által az európai autóimportra kilátásba helyezett 25 százalékos védővámok tovább élezik.

Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint a részleges csapatkivonás várható volt. Ez a lépés ismét rávilágít arra, hogy az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a saját biztonságukért. Hozzátette, hogy

Németország a haderőfejlesztéssel és a katonai beszerzések felgyorsításával jó úton halad ezen a téren.

Ezzel szemben a washingtoni szenátus és a képviselőház Fegyveres Erők Bizottságainak republikánus elnökei komoly aggodalmukat fejezték ki. Roger Wicker és Mike Rogers közös közleményükben hangsúlyozták, hogy a csapatokat nem kivonni, hanem keletebbre kellene mozgatni. Úgy vélik, az amerikai jelenlét idő előtti csökkentése aláássa a NATO elrettentő erejét, ráadásul kifejezetten rossz üzenetet küld Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

A döntés részleteinek tisztázásán a NATO jelenleg is dolgozik Washingtonnal. Donald Tusk lengyel miniszterelnök eközben határozottan bírálta a fejleményeket. Kijelentette, hogy a transzatlanti közösségre leselkedő legnagyobb fenyegetést nem a külső ellenségek, hanem a szövetség folyamatban lévő szétesése jelenti.

A diplomáciai feszültséghez nagyban hozzájárult Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár (címlapképünkön) közelmúltbeli szóváltása Washington közel-keleti stratégiájáról. Peter Beyer, a CDU külpolitikai szakértője szerint az amerikai lépések nem egy átgondolt stratégia részének tűnnek. Úgy véli, a védővámok és a csapatkivonás is sokkal inkább a bel- és külpolitikai nyomás alatt álló Trump frusztrációjából fakadó politikai reflex.

Szakértők szerint katonai szempontból a legérzékenyebb veszteséget a nagy hatótávolságú rakétaegység törlése jelenti - állapítja meg a Reuters. Ez jelentős elrettentő erőt biztosított volna Oroszországgal szemben egészen addig, amíg Európa ki nem fejleszti a saját hasonló fegyverrendszereit. Mivel az Egyesült Államok gyakorlatilag monopóliummal rendelkezik a NATO-n belül ezen a téren, a telepítés visszavonása műveleti szempontból súlyosabb következményekkel járhat, mint maga a létszámcsökkentés. A NATO-tagállamok ugyan vállalták a védelmi képességeik növelését, köztük a haderejét jelentősen bővíteni kívánó Németország is. A meglévő hiányosságok pótlása azonban még éveket vehet igénybe.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök (k) Friedrich Merz német kancellárt (b) fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. március 3-án. Forrása: MTI/EPA/Samuel Corum