Fejvesztett menekülésbe kezdtek az orosz csapatok, harc nélkül adták fel a kulcsfontosságú várost
MTI
Fegyveres lázadók vették át az ellenőrzést Mali északi részének több stratégiai fontosságú pontja felett. Az offenzíva visszavonulásra kényszerítette a kormányerőket és orosz szövetségeseiket.

A tuareg lázadók, az al-Kaidához köthető JNIM, valamint az Azawadi Felszabadítási Front (FLA) kiterjedt offenzívát indított a hatalmon lévő katonai junta ellen. Az első napokban az ország északi részén elfoglalták Kidal városát, ahonnan sikeresen kiszorították a kormányt támogató orosz Afrikai Hadtest zsoldosait. Szintén a fegyveresek kezére került a Kidaltól száz kilométerre fekvő aguelhoki tábor, valamint

az algériai határ közelében található Tessalit is.

Utóbbi település kulcsfontosságú a földrajzi elhelyezkedése, valamint a nagy katonai repülőgépek és helikopterek fogadására alkalmas kifutópályája miatt. Helyi beszámolók szerint a mali hadsereg és az orosz alakulatok harc nélkül, még a lázadók érkezése előtt kiürítették a tessaliti bázist.

A fegyveres csoportok nemcsak az északi régióban léptek fel, hanem a főváros, Bamako repülőtere mellett működő központi katonai bázis ellen is támadást indítottak. A junta válaszul több katonát és politikust őrizetbe vett, akiket azzal vádolnak, hogy közreműködtek a fegyveres akcióban.

A tuareg lázadók már korábban egyértelművé tették, hogy céljuk az északi országrész teljes elfoglalása. Emellett a 2020–2021-es államcsínnyel hatalomra jutott katonai kormányzat megbuktatására törekszenek.

Címlapkép forrása: Getty Images

