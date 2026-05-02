Filléres eszköz végzett a világ egyik legkorszerűbb harckocsijával - Ez pedig rámutat egy súlyos problémára

A Hezbollah terrorszervezet egy száloptikás drónnal semmisített meg egy izraeli Merkava harckocsit a libanoni Kantara faluban, mintegy nyolc kilométerre a határtól. Az eset ismét rávilágít arra, hogy a harci drónok alapjaiban változtatják meg a hadviselést.

Az izraeli Merkava a világ egyik legkorszerűbb és legjobban védett harckocsijaként ismert, most mégis sebezhetőnek bizonyult egy viszonylag olcsó, FPV-drónnal szemben. A harckocsi súlyos károkat szenvedett, és bár egyes szakértők szerint a páncélos javítható, mások azt emelik ki, hogy a találattól megsemmisült a platform. Ráadásul nem ez az első alkalom, hogy a Hezbollah ilyen eszközzel ér el találatot izraeli páncélosok ellen.

Hezbollah’s FPV drone operators have succeeded for the first time in inflicting serious damage on a Merava Mk4M tank. The impact of the shaped charge, after striking the tank’s cope cage, was sufficient to penetrate the turret roof above the isolated ammunition compartment. At… pic.twitter.com/P76gpOmJ57 https://t.co/P76gpOmJ57 — Andrei_bt (@AndreiBtvt) May 1, 2026

Julian Röpcke német OSINT-elemző ugyanakkor arról ír: felülvizsgálatra szorul azon elemzők és állami szereplők állásponjta, akik úgy gondolják, hogy az orosz–ukrán háború tapasztalatai nem lesznek irányadók a jövő konfliktusaira nézve. A felvétel ugyanakkor pontosan arra mutat rá, hogy a drónok tömeges harctéri alkalmazása nem csupán az ukrán front sajátossága.

Ez a modern hadviselés új normája, amely már a Közel-Keleten is egyértelműen érvényesül.

A legfőbb tanulság - állítja a német elemző - az, hogy a hatékony drónelhárító rendszerek fejlesztése rendkívül sürgős feladat, amivel a NATO-tagállamoknak és szövetségeseiknek sem szabad tovább késlekedniük. Az olcsó, de pusztító hatású drónok elterjedése olyan aszimmetrikus fenyegetést jelent, amelyre a hagyományos páncélvédelem önmagában már nem nyújt megfelelő választ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images