Friss felvételek bizonyítják: leszedtek az ukránok egy lopakodó vadászbombázót
Ukrán drónok találtak el orosz Szu–57-es és Szu–34-es harci repülőgépeket a cseljabinszki területen fekvő Sagol katonai repülőtéren. A támadás tényét az ukrán vezérkar is megerősítette - jelentette a Militarnyi.

Az április 25-i csapást az ukrán drónerők hajtották végre.

A vezérkar közlése szerint több Szu–57-es vadászgépet és egy Szu–34-es vadászbombázót ért találat.

Ugyanakkor a károk pontos mértékének felmérése jelenleg is folyamatban van. A célpontok egyébként mintegy 1700 kilométerre helyezkedtek el az ukrán államhatártól.

Az Exilenova+ elemzőcsoport egy április 26-i műholdfelvételt tett közzé a repülőtérről. A képen vizuálisan is jól azonosítható a találat helye.

A művelet - már az első lopakodó vadászgép lehetséges megsemmisítésén túl is - figyelemre méltő, mert ez volt az első alkalom, hogy ukrán csapásmérő drónok elérték a Közép-Urál térségében fekvő Cseljabinszket.

Nem ez az első eset, hogy ukrán csapás éri Oroszország legmodernebb vadászgépét, a Szu–57-est. 2024-ben maga Oroszország is elismerte, hogy ukrán drónok két Szu–57-est eltaláltak az Asztraháni területen lévő ahtubinszki katonai bázison.

