Furcsa lezárás: hivatalosan is véget ért az amerikai-iráni háború, miután Donald Trump így döntött

Donald Trump hivatalosan befejezettnek nyilvánította az Irán elleni fegyveres konfliktust, miután lejárt a katonai műveletek kongresszusi jóváhagyás nélküli hatvannapos határideje. Az elnök azonban egyértelművé tette, hogy az amerikai csapatok maradnak. A nyomásgyakorlás folytatódik, a tengeri blokád pedig továbbra is érvényben marad.

Az amerikai elnök pénteken levélben tájékoztatta a kongresszust a harci cselekmények leállításáról. Ezzel papíron eleget tett az amerikai törvényi előírásoknak, ugyanis a hivatalos szabályok szerint a katonai műveletek megindítása utáni hatvanadik napon túl már törvényhozói felhatalmazásra van szükség a folytatáshoz.

A bejelentés ugyanakkor nem jelenti a csapatok kivonását.

Trump az üzenetben hangsúlyozta, hogy az amerikai fellépés sikerei és a béketeremtési erőfeszítések ellenére az iráni vezetés továbbra is komoly fenyegetést jelent az Egyesült Államokra.

A katonai nyomásgyakorlás folyamatosságát igazolja az amerikai hadsereg Középső Parancsnokságának (CENTCOM) tájékoztatása is. A Közel-Keletért felelős katonai vezetés közölte, hogy a haditengerészet egységei a blokád részeként eddig negyvenöt hajót kényszerítettek vissza az iráni partokhoz. Az amerikai erők a jövőben is folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken. Ennek során határozottan betartatják az Iránnal szemben elrendelt tengeri blokádot.

